«Ранок у великому місті»: кого из звезд преследовали поклонники?

Иметь миллионы поклонников – неотъемлемая часть популярности. Но никогда не знаешь, не окажется ли чья-то любовь слишком фанатичной. И главное – не переступит ли этот человек все границы. Кого из украинских известных личностей преследовали фаны – рассказали в программе «Ранок у великому місті» ведущие Юлия Зорий, Григорий Решетник, Надежда Матвеева, Роман Мищеряков, Сергей Лиховида и Григорий Герман.

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Певица Яна Шимаева, известная как Jerry Heil, впервые столкнулась с преследователем еще в 2020 году. По словам девушки, он ходил в места, где она бывала, писал постоянно как ей самой, так и друзьям. Один из поклонников даже прислал Яне фото ее балкона. Он выследил адрес певицы по ее фото в соцсети: вид из окна и двор. Все эти детали буквально привели преследователя к ней под порог. Так что певица была вынуждена переехать. А с контентом Яна в соцсетях стала более осторожной. Впрочем, в начале прошлого года звезда пожаловалась на очередного преследователя. Яне начал писать некий Иван из россии. Сначала – непристойности, а потом и угрозы. Впоследствии приехал на фан-встречу звезды. Однако, к счастью, вскоре исчез.

Жертвой неуемной поклонницы стал и певец EL Кравчук. Женщина регулярно посылала кумиру письма. И хотя в основном они выглядели неугрожающе, ни у одного не было обратного адреса. Но окончательно Кравчука испугало то, что девушка начала почти в каждом письме умолять о встрече. А местом для нее выбрала его любимое кафе. Девушка также начала писать письма родственникам звезды. В личной встрече певец отказал, но пригласил на концерт.

В лицо с неуравновешенным поклонником столкнулась певица и экс-Холостячка Злата Огневич. Еще в 2019 году мужчина напал на нее возле ее собственного дома. И угрожал убить. Тогда Злату спас ее водитель. Дело на преследователя до сих пор открыто. Между тем, в жизни женщины появился новый преследователь. Он звонит по телефону консьержу дома, где живет Злата, спрашивая, дома ли она. По просьбе оставить ее в покое, мужчина не реагировал, пока певица не обратилась в полицию.

Еще больше звездных историй смотрите в сюжете.

Смотрите «Ранок у великому місті» со вторника по пятницу в 7:00 на СТБ.

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