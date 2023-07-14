День бухгалтера 2023: когда День бухгалтера в Украине

День бухгалтера 2023 в Украине: дата, история и поздравления

В Украине 16 июля отмечается праздник День бухгалтера. Дата выбиралась неслучайно, ведь именно в этот летний день 1999 года правительством был принят Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Мы подскажем, как поздравить с Днем бухгалтера своих близких и знакомых.

Поздравления с Днем бухгалтера

Поздравляю с профессиональным праздником самых точных и прагматичных людей в этом мире! Бухгалтер — это профессия, требующая внимательности, ответственности и усидчивости, поэтому хочется пожелать вам терпения, трудолюбия, легкости в работе, побольше счастливых, спокойных моментов и запоминающихся выходных!

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Спасибо за ваш профессионализм, за самые точные расчеты и просто достойную работу. Поздравляем с профессиональным праздником — Днём бухгалтера! Будьте энергичны, оптимистичны и креативны. Не теряйте сноровку, приумножайте знания, добивайтесь всего задуманного! Сохраняйте баланс и гармонию как на работе, так и в семье!

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Властители финансов, повелители дебетов и кредитов, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! Пусть у вас все сходится, пусть всегда все ладится, пусть будет поменьше отчетов, и в радость пусть будет работа. Желаем хороших доходов, в душе отличной погоды!

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Бухгалтер, милый мой бухгалтер, поздравляю тебя с твоим профессиональным праздником и хочу пожелать, чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а сальдо всегда несказанно радовало, чтобы в жизни ты никогда не видел минусов, а одни лишь плюсы и тебе никогда не пришлось делить и отнимать, а только приумножать и плюсовать. Желаю успехов на работе, крепкого здоровья, взаимной любви.

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