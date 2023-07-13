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Какой сегодня праздник ― 13 июля

13.07.2023

13 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День музыки в парикмахерских. Кроме того, 13 июля чествуют 12 апостолов. Какие праздники 13 июля — читайте в материале STB.UA.

13 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

13 июля ― праздники:

День музыки в парикмахерских отмечается 13 июля. Это неофициальный шутливый праздник, основанный в 2005 году в честь даты внедрения музыкального сопровождения во время парикмахерской работы, которая состоялась именно в этот день в 1945 году в США. Тогда американка Эдна Мэй Андерсон организовала женскую группу и движение ради развития музыки в парикмахерских.

Цель такого необычного праздника ― привлечение внимания к истории внедрения музыки в парикмахерских и креативности этого решения. Часто клиенты парикмахерских шутят по поводу контента, который записывают в заведениях, а иногда в там просто включают радио. Музыка ― уже неотъемлемая традиция. В элитных салонах и барбершопах вопросы музыки и других развлечений клиентов можно обсуждать с администратором.

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13 июля ― церковный праздник:

Собор 12 апостолов отмечается каждый год 13 июля. Праздник посвящен апостолу Петру, Андрею, Иакову, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матвию, Иакову Алфею, Иуде Фаддею, и Симону Кананиту, а также апостолу Матфею. Иуда Искариот после предательства Христа не входит в число апостолов, наоборот, он стал символической фигурой для враждебного культа сатанистов. Христос начал набирать себе учеников за три года до смерти, выбирал людей из самых разных социальных слоев, профессий и категорий. Они настолько были поражены чудесами Христа, так уверовали, что следовали за ним повсюду и терпели все несогласия.

После Вознесения Иисуса и восхождения на апостолов Святого Духа, они продолжили свое служение Сыну Божьему и разошлись с проповедями по всему миру, донося огонь Веры до всех народов и племен посредством чудес, которые они могли творить благодаря Святому Духу.

13 июля ― День ангела:

Каждый год 13 июля День ангела отмечают Андрей, Арсений, Варфоломей, Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, ​​Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимофей, Тихон, Филипп и Фома.

13 июля ― приметы и традиции:

  • В этот день люди просят друг у друга прощения, мирятся и забывают все обиды.
  • Сон против 13 июля может быть пророческим и исполниться на девятый день. Если сновидение, увиденное днем, ​​13 июля, вы уже видели раньше, то ждите его выполнения через семь недель.
  • Если услышать кукушку, то жизнь будет долгой и счастливой.

13 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

  • Нельзя употреблять алкоголь и устраивать не богоугодные вечеринки;
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

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