Лунный посевной календарь на июль 2023: когда и что сажать

На полях и в садах нужно быть очень осторожными из-за угрозы минирования. Строго запрещено посещать места, которые еще не проверены саперами! Убедитесь, что ваш огород является безопасным местом или уже очищен от мин!

Лунный календарь садовода-огородника на июль 2023 подскажет, когда лучше пересаживать и работать на огороде. Какие дни благоприятны? Редакция STB.UA составила месячный посевной календарь садовода-огородника на июль 2023 года.

Посевной календарь на июль 2023

Удачные и неудачные дни для посева/посадки овощных культур:

Благоприятные ― 4, 7, 8, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 27, 28 июля.

Неблагоприятные ― 3, 5, 6, 9, 17.

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Когда сажать и убирать урожай в июле 2023

4, 24, 25, 26, 27, 28 и 31 июля ― хорошие дни для посадки и сеяния.

Можно заниматься пересадкой и обрезкой растений, совершать посадку многолетних цветов, как тюльпаны.

9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 июля ― удачные дни для удобрения. В другие даты химическое воздействие на растения будет неблагоприятным.

31 июля ― можно сажать и пересаживать все растения, можно начинать сбор урожая, однако все это действует в условиях солнечной погоды.

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