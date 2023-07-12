Яркий летний маникюр 2023: подборка главных трендов

Лето — это всегда про красочность и яркость. Почему бы не добавить таких смелых красок в свой маникюр? Когда, если не в жаркую пору, экспериментировать с оттенками. Поэтому предлагаем подборку ярких летних маникюров на 2023 год. Больше — в материале STB.UA.

Идеи летнего маникюра для следующего визита в салон представлены в нашем материале. Этим летом не ограничивайтесь только новой стрижкой и цветом волос, а экспериментируйте и с дизайном ногтей.

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Неон, пастельные оттенки, металлическая пудра или просто старая добрая монохромная комбинация — у нас есть список из 30 ярких летних идей для маникюра, которые вы можете смело показать своему мастеру для воплощения на своих руках.

Яркий летний маникюр 2023

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