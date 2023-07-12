12 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 12 июля

12 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Кроме того, 12 июля чествуют Петра и Павла. Какие праздники 12 июля — читайте в материале STB.UA.

12 июля ― Праздники:

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации отмечают ежегодно 12 июля. На борту самолета первая стюардесса появилась в 1930 году и исполняла обязанности медсестры. Сегодня бортпроводник ― это и спасатель, и врач, и психолог, и актер, и лингвист, и специалист по сервису, и менеджер. Для того чтобы стать бортпроводником, нужно иметь соответствующие психологические и физические данные, выдерживать перегрузки и иметь знания по психологии для решения всех вопросов с пассажирами. Кроме того, из-за того, сколько бортпроводник должен выполнять задач в воздухе, при подготовке предусмотрено множество курсов и требований по знанию иностранных языков.

Первой стюардессой в истории авиации называют Эллен Черч из штата Айова. Свой первый полет в этом качестве она совершила 15 мая 1930 года рейсом Сан-Франциско ― Шаенн. Она же получила право набрать первый курс для обучения на стюардесс.

12 июля ― Церковные праздники:

Верховных апостолов Петра и Павла чествуют 12 июля каждый год. Церковь ежегодно чествует святых учеников Христа в день их смерти ― 12 июля. Это знаменует окончание Русалий, начавшихся в День равноденствия. Петр ― первый апостол Христа, признавший его, Рыбалка, ныне он еще и покровитель Папы Римского, который вроде бы является преемником Петрова престола. Павел ― бывший гонитель христиан, который признал Христа и написал три послания христианам о его учении. Чествование апостолов началось к IV веку н.э. Не все Церкви выделяли для этого тот же день. Разногласия насчет 28 июня для католиков и 12 июля для христиан были и раньше. Например, Фурий Филокал с середины IV в. указывает на чествование Петра и Павла 29 июня. Сирийский календарь 411 года и грузинский лунослов подсчитали, что их смерть следует чтить 28 декабря. Антиохийский лунослов IV в. предлагает чествовать Петра 28 июня, а святого Павла ― 29 июня. В честь святых, при Константине Великом были построены первые храмы.

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12 июля ― День ангела:

Каждый год 12 июля свой День ангела празднуют Павел и Петр.

12 июля ― приметы и традиции:

К празднику «Петра» хозяйки пытались сделать первые зажинки ячменя из нового урожая и в день праздника освятить в церкви обрядовый хлеб, даже если зерно еще не совсем созрело.

Основной мотив праздника означал начало жатвы, к которой в Украине приступали после Ивана Купала.

Люди верили, что святой Петр носит ключи от рая и имеет силу впускать туда благочестивых людей.

Люди, обучившиеся в период с 12 июля по 5 августа будут жить долго и счастливо со своей второй половинкой.

12 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Не давайте денег взаймы и сами не берите ничего.

Считалось, что можно начинать сезон рыбалки.

Не стоит купаться в водоемах.

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