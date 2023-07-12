Столичная школа Midgard вместе с учениками продолжают помогать БФ «Жизнелюб» в проекте «Обед без бед»

Вот так с улыбками ученики столичной Школы Midgard ездят на помощь Фонда Жизнелюб – привозят обеды из своего школьного ресторана и раздают нуждающимся людям. Сами ученики делятся впечатлениями, что понимают, что у многих нет домов и они абсолютно беззащитны и если у тебя есть возможность, почему ты не можешь им помочь, тем более школа дает такую возможность! Участие детей именно в этом волонтерском проекте меняет их коренным образом, говорит основатель Midgard. Так что эта помощь старикам стала обязательной для всех учеников, ездят и отдают всех себя, чтобы действительно с детства знали насколько это важно! Основатель Midgard и архитектор личностей Олег Попов считает, что для учеников участие именно в таких проектах это очень качественные изменения их такого социального восприятия, что есть разные миры и что очень важно и очень круто и эмоционально заботливо помогать другим людям.