11 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 11 июля

11 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Всемирный день народонаселения. Кроме того, 11 июля чествуют святых Кира и Иоанна.Какие праздники 11 июля — читайте в материале STB.UA.

11 июля ― праздник:

Всемирный день народонаселения ― международный праздник, который отмечают 11 июля ежегодно. Цель дня ― привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам совместного развития, поиску решения общих проблем. Всемирный день народонаселения каждый год имеет новую особую тематику, под которой он проходит. Всемирный день народонаселения установлен ООН в 1989 году в память о Дне пяти миллиардов ― 11 июля 1987 года день, когда численность населения Земли превысила 5 млрд человек. В 1969 году был создан Фонд ООН в области народонаселения, работающий в сфере гендерного равенства, репродуктивного здоровья и развития потенциала молодежи. В Украине представительство создано в 1997 году. В 2015 году страны-члены приняли цели развития к 2030 году. Они направлены на устранение бедности, дискриминации, злоупотребления, борьбы с экологическим уничтожением и введение в эпоху развития всех людей во всем мире.

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11 июля ― церковный праздник:

Святых Кира и Иоанна чествуют 11 июля ежегодно. Кир и Иоанн ― египетские врач и воин. Кир был врачом и верил в Бога. Он жил в ІІІ веке н.э. и помогал людям бесплатно. Со временем он отправился в путешествие и попал в Арабию, где получил благословение Бога творить чудеса, после того как вступил в монастырь.

Иже будучи монахом Кир встретил Иоанна ― тот был солдатом, однако поверил во Христа и получил соответствующее крещение. Кир и Иван услышали об Анастасии и ее дочерях, которых схватили и мучили, чтобы они отреклись от христианства. Они отправились поддержать сестер-христианок, однако и Кира, и Ивана схватили также. Их бросили в темницу и стали мучить, чтобы они тоже отреклись от Христа. Однако дух Кира и Ивана устояли, как и Анастасия и ее дочери. В результате женщине и девушкам отрубили головы, а Кира и Иоанна убили мечом.

Их мощи сначала спрятали в церкви святого Марка, затем перенесли в Менуту в Египет. Впоследствии мощи Ивана и Кира появились в Мюнхене, где вокруг них стали совершаться чудеса. Их чествуют 13 февраля и 11 июля ежегодно.

11 июля ― День ангела:

Каждый год 11 июля День ангела празднуют Павел, Сергий, Ксенофонт, Кир, Герман и Иоанн.

11 июля ― приметы и традиции:

Сон с 10 по 11 июля может сбыться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит ждать его выполнения. Сновидение, увиденное днем ​​11 июля, бессмысленно.

Считалось, что крапива в этот день обладает волшебными свойствами и способна придавать человеку силу, бодрость, поэтому именно 11 июля собирали крапиву.

Увидеть накануне Петрова дня как играет утренняя заря ― к счастью.

Если в это время начался ранний ноябрь, то в сентябре все деревья будут стоять без листьев.

11 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя стричь маленьких детей;

Нельзя играть свадьбу;

Нельзя покупать и добывать мед, потому что заиграет.

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