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Киевская школа государственного управления им. С.Нижного провела Форум Лідерство жінок під час війни

10.07.2023

Объединить лидеров различных направлений деятельности для развития устойчивости и устойчивого восстановления Украины: Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного провела всеукраинский форум «Лідерство жінок під час війни» в столичном КВЦ Парковый. Особой гостьей стала одна из самых влиятельных женщин современного мира Джанет Наполитанобывшая министр внутренней безопасности США. Она обратилась к участникам Форума онлайн, однако, благодаря организаторам этого мероприятия, надеется увидеть всех лично уже через несколько месяцев и утверждает, что Украина сейчас является большим примером для подражания для всего мира. Прочностьэто прочность вне зависимости от гендера. Организаторы Форума «Лідерство жінок під час війни» рассказали, что во время встречи удалось обсудить не только уникальную способность женщин объединяться в эти трудные времена, но и те новые проекты и реформы, которые они смогут воплотить вместе. Главная цель этого Форума идентифицировать и актуализировать проблему относительно новой роли женщин в Украине, что обусловлено как демографическими вызовами, так и вызовами, связанными с войной. С началом полномасштабной войны лидерство женщин стало одним из мощных инструментов выживания для всей нашей страны, подчеркивают в школе.

Video: Киевская школа государственного управления им.С.Нижного провела женский Форум «Лидерство женщин во время войны»


Объединить лидеров разных направлений деятельности для развития стойкости и устойчивого обновления Украины: Киевская Школа государственного управления им. Сергея Нижнего провела всеукраинский форум "Лидерство женщин во время войны» в столичном КВЦ Парковый

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