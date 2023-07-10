Киевская школа государственного управления им. С.Нижного провела Форум Лідерство жінок під час війни

Объединить лидеров различных направлений деятельности для развития устойчивости и устойчивого восстановления Украины: Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного провела всеукраинский форум «Лідерство жінок під час війни» в столичном КВЦ Парковый. Особой гостьей стала одна из самых влиятельных женщин современного мира Джанет Наполитано – бывшая министр внутренней безопасности США. Она обратилась к участникам Форума онлайн, однако, благодаря организаторам этого мероприятия, надеется увидеть всех лично уже через несколько месяцев и утверждает, что Украина сейчас является большим примером для подражания для всего мира. Прочность – это прочность вне зависимости от гендера. Организаторы Форума «Лідерство жінок під час війни» рассказали, что во время встречи удалось обсудить не только уникальную способность женщин объединяться в эти трудные времена, но и те новые проекты и реформы, которые они смогут воплотить вместе. Главная цель этого Форума идентифицировать и актуализировать проблему относительно новой роли женщин в Украине, что обусловлено как демографическими вызовами, так и вызовами, связанными с войной. С началом полномасштабной войны лидерство женщин стало одним из мощных инструментов выживания для всей нашей страны, подчеркивают в школе.