7 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 7 июля

7 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Ивана Купала. Кроме того, 7 июля чтят Иоанна Крестителя. Какие праздники 7 июля — читайте в материале STB.UA.

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7 июля ― праздники:

День работника природно-заповедного дела в Украине,

Ивана Купала

День работника природно-заповедного дела в Украине отмечают 7 июля ежегодно. За поддержку инициативы Министерства охраны окружающей природной среды, 18 августа 2009 года Президентом Украины, согласно Указу № 629/2009 установлен профессиональный праздник работников природно-заповедного дела на 7 июля. В Украине очень много заповедников, и более десяти из них находятся в российской оккупации в Крыму, на Донбассе и в Северном Причерноморье. В наших заповедниках жили десятки видов животных, которые находятся в Красной книге, а работники заповедников пытались сохранить всю красоту природы, какова она. Труд работников природно-заповедных зон нельзя переоценить, особенно сейчас, во время войны.

Ивана Купала отмечают каждый год в ночь на 7 июля. Это народный праздник, корни которого уходят в древности на тысячу лет. Славяне в Киевской Руси праздновали Русалии после равноденствия 22 июня, а Купала ― ночь-завершение праздника, которое имело огромное значение для культуры и хозяйства, означало процветание и благоденствие для людей. Также не обходилось без взаимодействия с мистическими силами ― во время Русалий опасно купаться, потому что русалки заберут. После дневных ритуалов 6 июля, вечером молодежь собиралась и зажигала костры в лесу на горе или у реки. Девушка, которая была главной этой ночью, звалась Купала. Вокруг костра танцевали, водили хороводы, девушки и парни проверяли свои отношения ― прыгали вместе через огонь. На реке девушки пускали венки и думали о своем будущем и суженом. Праздник с христианизацией из Купала превратился в Ивана Купала, а к 7 июля стали праздновать Рождество Иоанна Крестителя. Однако славянские традиции из Киевской Руси все еще продолжают существовать.

7 июля ― Церковные праздники:

Рождество Иоанна Крестителя отмечают ежегодно 7 июля. Праздник в честь Рождества Иоанна Крестителя — один из очень редких праздников православного церковного календаря, когда отмечается рождение прославленного лица, а не его мученическая смерть. Об Иоанне Крестителе, или Предтече написано в Евангелии от Луки. Он родился за шесть месяцев до Христа у старой пары ― архангел Гавриил предрек им, что у них родится пророк. Иоанн Креститель родился обычным ребенком, но его отец Захария был священником. Когда родился Иоанн, к Захарии вернулся голос, потерявший его уже давно. Сына пара воспитывала в христианской вере, и вскоре мальчик решил стать отшельником. Он ушел в пустыню на 30 лет, а когда вернулся, проповедовал христианство. Когда он только встретил Христа, понял, кто тот есть. Иоанн крестил Иисуса в реке Иордан, за что и получил прозвище Креститель.

Он пережил учителя, однако Иоанн Креститель также скончался мученической смертью. Он попал на празднование, и там его узнала дочь царя Ирода. Она потребовала поквитаться с христианином и потребовала председателя Иоанна Крестителя. Да, его убили по приказу дочери царя Ирода, а голову подали ей на блюде. Позже голова Иоанна Крестителя была святыней для христиан Средних веков.

7 июля ― День ангела:

Каждый год 7 июля День ангела празднуют Антоний, Иаков, Иоанн и Никита.

7 июля ― приметы и традиции:

На Купала важным обрядом считались прыжки через костер: чем выше прыгнешь, тем счастливее и здоровее будешь;

Если перепрыгнуть с любимым человеком костер ― у вас крепкий союз, если нет ― не быть вам парой.

А утренняя роса 7 июля очаровательна ― она дарит здоровье и молодость;

7 июля ночью ищут цветок папоротника. Если найти в этот день папоротник, а именно его цвет, то получишь счастье на всю жизнь.

7 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя отказываться от помощи.

Нельзя брать и давать взаймы.

Нельзя рубить дрова, что-то мастерить.

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