Истребители F-16: характеристики истребителей

F-16 — маневренный, многоцелевой истребитель, хорошо зарекомендовавший себя в воздушных и наземных боях. Украина может получить возможность управлять именно этими современными американскими истребителями. Больше о F-16 и его характеристике — читайте в материале STB.UA.

F-16 — американский истребитель четвертого поколения. Был построен с использованием новейших авиационных технологий и испытанных систем других самолетов, таких как F-15 и F-111. Обладает хорошей маневренностью и большим радиусом действия. Может обнаруживать цели в любых погодных условиях. За свою десятилетнюю историю истребитель F-16 зарекомендовал себя, как лучший военный самолет Воздушных Сил США. Первое упоминание о боевом вылете F-16 датируется апрелем 1981 года. ВВС США и НАТО предоставляют статистику официальных воздушных побед F-16, общее количество составляет восемь раз. Такие результаты были получены во время работы в Ираке и Балканах.

Характеристика истребителя F-16:

Длина: 15 метров;

Высота: 5 метров;

Экипаж: 1 человек;

Максимальная скорость: 2+ Маха (1,500 метра в час);

Размах крыла: 9,5 метра;

Тягооснащенность: 1,1;

Максимальный взлетный вес: 21,7 тонны;

Максимальная скорость — 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;

Вес: 9,2 тыс. кг.

F-16 также отличается наличием специального купола, который обеспечивает особый угол видимости пилота во время воздушного боя, перспектива проведения безопасного катапультирования за счет угла кресла на 30 градусов.

Больше по теме: Особенность системы противоракетного комплекса NASAMS: характеристики

F-16 используется как:

перехватчик;

бомбардировщик;

штурмовик.

Больше по теме: Карта воздушной тревоги онлайн ― как посмотреть где угроза

Цена F-16

Существует несколько версий F-16. Поэтому назвать точную стоимость истребителя сложно. Однако она может варьироваться от $35 000 000 до $55 000 000.

F-16 может включать в себя такое вооружение:

ракеты типа воздух-воздух IM-7, Magic 2 и другие;

ракеты типа воздух-земля GM-45, Penguin и т.п.;

неуправляемые бомбы Mark 82, Mark 84;

управляемые бомбы GBU-27,

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ