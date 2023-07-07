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Лунный календарь стрижек на июль 2023

07.07.2023

Планируете новую стрижку? Лунный календарь поможет выбрать оптимальную дату для похода к парикмахеру, окрашивания волос и кардинальной смены имиджа. По этому календарю выбирают лучшие даты для изменения своей внешности и косметических процедур. Когда в июле 2023 года не стоит идти в парикмахерскую — читайте в материале STB.UA.

Лунный календарь стрижек на июль 2023

Благоприятные дни для стрижки волос в июле 2023 года

В июле 2023  будет много благоприятных дней для посещения салонов красоты. Поэтому советуем заблаговременно записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Итак, стрижку и окрашивание волос лучше проводить в такие дни: 2, 9—10, 12, 18, 22, 31. Именно в эти даты результат будет наиболее удачным, а процедуры поспособствуют оздоровлению и укреплению волос. 

Неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2023 года

Отказаться от кардинальной смены имиджа и окрашивания лучше 7, 14—16, 21, 30 июля. Эти дни лучше посвятить другим делам. Например, вы можете более тщательно продумать свой будущий образ. 

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Нейтральные дни для стрижки в июле 2023 года

Есть также дни, когда манипуляции с волосами кардинально не повлияют на их состояние. Так, 1, 3―6, 8, 11, 13, 17, 19―20, 23, 26―29 июля вы, конечно, можете записаться на стрижку или окрашивание, однако особых результатов ожидать не стоит. В такие дни лучше пользоваться услугами проверенного мастера и не проводить никаких экспериментов с образом и оздоровлением.

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