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Красивые поздравления с Ивана Купала 2023 в стихах и прозе

06.07.2023

7 июля отмечается одно из самых важных событий — праздник Ивана Купала. В ночь с 6 на 7 июля наши предки собирали росу и травы, так как они обладали целебными свойствами. Согласно поверью, если в эту ночь умыться свежей росой, то весь год будешь красивым и здоровым. Поздравления в стихах и прозе собрала редакция STB.UA.

Красивые поздравления с Ивана Купала 2023 в стихах и прозе

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Поздравления с Ивана Купала 2023 в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала. Пусть говорят, что найти цветущий папоротник невозможно, ведь такого не бывает, но я желаю, чтобы в твоём сердце всегда, а не только сегодня, цвёл ярко и красиво папоротник счастья и любви. Пусть сегодня сбудутся все добрые надежды и путь к мечтам укажут жгучие костры.

***

Поздравляю вас с праздником Ивана Купала, желаю вам жить в достатке и радости, восхищаться жизнью и дарить добро всем людям на Земле. Пусть счастливы и здоровы будут ваши семьи, пусть мир царит в вашем доме!

Красивые поздравления с Ивана Купала 2023 в стихах и прозе

***

В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

***

С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник. Желаю здравия на долгие годы, искренней любви и сказочной романтики.

***

Я желаю вам в ночь Купалы, свершения разных чудес. Пусть у всех сбывается то, о чем он долго мечтал. Пусть венки, плывущие по реке, передадут ваши просьбы и молитвы всем святым и в жизни каждого наступит мир, благодать и счастье. Пусть искры праздничного костра разожгут в ваших сердцах любовь, а девичье пение в Купальскую ночь, наполнит душу радостью.

***

Красивые поздравления с Ивана Купала 2023 в стихах и прозе

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