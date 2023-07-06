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График магнитных бурь на июль 2023 года: как справиться с плохим самочувствием

06.07.2023

В июле украинцев ожидает несколько магнитных бурь разной силы. Когда стоит метеочувствительным людям быть осторожными? Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на июль 2023 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.

Магнитные бури в июле 2023: расписание для метеозависимых людей

В результате вспышек на Солнце происходит электромагнитный всплеск. Электромагнитные волны от взрывов достигают Земли вместе с долей радиации, которые могут ощутить все метеозависимые люди. Возникают встряски геомагнитного поля планеты. Простым языком это явление называют магнитная буря.

Магнитные бури в июле 2023 года:

  • 9 июля – сильная магнитная буря;
  • 14-15 июля – двухдневная магнитная буря;
  • 18 июля – мощная магнитная буря;
  • 26 июля – мощная магнитная буря;
  • 30-31 июля – двухдневная магнитная буря.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Для определения причин плохого самочувствия необходимо обратить внимание, есть ли у человека хронические заболевания. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут испытывать ощутимое влияние от изменений климата, в том числе от магнитных бурь. Если вы уверены, что это на вас повлияет, необходимо готовиться в два этапа – профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

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Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

  • Вести здоровый образ жизни.
  • Установить постоянный режим дня.
  • Пить 1,5-2 литра воды в день.
  • Регулярно гулять на свежем воздухе.
  • Не конфликтовать.
  • Не планировать важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь.
  • Выполнять умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
  • Если встреча или поездка необходимы ― иметь при себе лекарство, которое принимаете регулярно. В случае обострения выполнять все указания врача.

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