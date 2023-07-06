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Чем заменить пластиковый пакет и зачем это делать

06.07.2023

О пагубном влиянии пластиковых пакетов речь идет уже очень давно, но почему-то использовать их все равно продолжают. Только задумайтесь о вреде, который люди каждый день наносят природе и самим себе. Подробнее о том, чем же заменить пластиковый пакет и зачем это делать, – в материале STB.UA.

Чим замінити пластиковий пакет

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Вред от пластиковых пакетов

Полиэтилен в почве разлагается не менее 200 лет. Из-за пластикового мусора погибли и продолжают погибать миллионы морских птиц. Напоминаем, что такими отходами покрыта ¼ водоемов. Пластиковые пакеты не подвергаются биологическому распаду. Известно, что более сотни тысяч пластиковых вредителей используют ежесекундно.

Для производства одного пакета из пластика используют такое количество нефти, которое дало бы возможность проехать автомобилю 11 метров. В среднем человеку нужен пакет 12 минут, а потом он без угрызения совести выкидывает его, чем убивает природу.

Решение проблемы – заменить пластик

Долгие годы люди убивают окружающую среду, покупая пластиковые пакеты. 80% мусора, который производит среднестатистическая семья, составляет именно пластик, хотя альтернатива ему давно уже придумана.

Матерчатая сумка

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакетЧим замінити пластиковий пакет

Это очень экономное решение проблемы. Матерчатые сумки и мешки можно использовать многократно. К слову, их период разложения во много раз меньше пластика.

Эко-пакет

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет

Чим замінити пластиковий пакет

Эко-пакеты создают из биоразлагаемого пластика, крахмала или остатков переработки яблок. Бумажные отходы в короткий период перегревают на свалке, тем самым не наносят вред природе.

Сумка-сетка

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакетЧим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакет

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Сумка-сетка уже успела обрести статус модного аксессуара. А еще это отличная экологическая альтернатива пластику. Их выбор разнообразен! Разноцветные, капроновые, хлопковые, длинные и маленькие. Опять же, сумку-сетку можно использовать несколько раз, что очень экономно.

Корзина

Удобно, экологично, вместительно и стильно. Несколько фактов о корзине, которая точно есть у вас дома. Кроме того, многие изготовители уже отшивают стильные и лаконичные сумки-корзины, пляжные сумки, которые также смело можно брать на шоппинг.

Чим замінити пластиковий пакет Чим замінити пластиковий пакетЧим замінити пластиковий пакет

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