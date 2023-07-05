5 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 5 июля

5 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов. Кроме того, 5 июля чествуют священномученика Евсевия. Какие праздники 5 июля — читайте в материале STB.UA.

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5 июля ― праздники:

День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов;

День роботоголика (трудоголика);

День освобождения города Краматорска и день освобождения города Славянска отмечается 5 июля ежегодно. Украинская армия освободила от оккупантов в Донбассе Краматорск и Славянск 5 июля 2014 года. Сначала праздник был локальный, а в 2016 году он стал официальным и отмечался на уровне государственных органов. В 2016 году отмечали 2 года освобождения украинских городов. Праздник очень важен для украинцев. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Краматорск и Славянск мужественно противостоят рашистам.

День трудоголика (работоголика) празднуют 5 июля ежегодно. Праздник носит полушутливый характер ― трудоголикам этим праздником напоминают, что нужно выделять время на отдых.

Трудоголизм ― навязчивая идея у человека все время работать. Определения и признаки трудоголизма сформулировал американский психолог Уэйн Е. Уотс может быть трудолюбивым ― для этого не нужно быть трудоголиком. Трудолюбивые люди отдыхают, в то время как трудоголики разбалансировали свой график и их организм перегружен, а психика — под угрозой выгорания. Поэтому трудолюбивые люди довольны работой, в то время, как трудоголики недовольны работой и результатам.

5 июля ― церковные праздники:

Евсевий Самосатский почитается 5 июля ежегодно. Евсевий был епископом Самосатским в 4 веке, однако в это время император Валент поддерживал арианскую ересь, и Евсевий вынужден был бежать в Сирию, затем Финикию и Палестину, чтобы укрепить верующих в святой вере. А с 374 года Евсевий находился в изгнании в Тракии и только в 378 году вернулся епископом на свое место. Однако через несколько лет он уехал в другой город, чтобы заменить епископа, и погиб из-за того, что женщина-арианка сбросила ему на голову черепок с крыши.

5 июля ― День ангела:

Каждый год День ангела 5 июля празднуют Василий, Геннадий, Иулиания.

5 июля ― приметы и традиции:

Вечером появилась роса ― следующий день будет ясным.

Сновидение днем ​​5 июля ― вещие.

5 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Сдерживайте эмоции и не поддавайтесь соблазнам. Будьте осторожны на дорогах.

Нельзя врать и лицемерить.

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