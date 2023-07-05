5 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 5 июля
5 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов. Кроме того, 5 июля чествуют священномученика Евсевия. Какие праздники 5 июля — читайте в материале STB.UA.
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5 июля ― праздники:
- День освобождения городов Краматорска и Славянска от пророссийских террористов;
- День роботоголика (трудоголика);
День освобождения города Краматорска и день освобождения города Славянска отмечается 5 июля ежегодно. Украинская армия освободила от оккупантов в Донбассе Краматорск и Славянск 5 июля 2014 года. Сначала праздник был локальный, а в 2016 году он стал официальным и отмечался на уровне государственных органов. В 2016 году отмечали 2 года освобождения украинских городов. Праздник очень важен для украинцев. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Краматорск и Славянск мужественно противостоят рашистам.
День трудоголика (работоголика) празднуют 5 июля ежегодно. Праздник носит полушутливый характер ― трудоголикам этим праздником напоминают, что нужно выделять время на отдых.
Трудоголизм ― навязчивая идея у человека все время работать. Определения и признаки трудоголизма сформулировал американский психолог Уэйн Е. Уотс может быть трудолюбивым ― для этого не нужно быть трудоголиком. Трудолюбивые люди отдыхают, в то время как трудоголики разбалансировали свой график и их организм перегружен, а психика — под угрозой выгорания. Поэтому трудолюбивые люди довольны работой, в то время, как трудоголики недовольны работой и результатам.
5 июля ― церковные праздники:
Евсевий Самосатский почитается 5 июля ежегодно. Евсевий был епископом Самосатским в 4 веке, однако в это время император Валент поддерживал арианскую ересь, и Евсевий вынужден был бежать в Сирию, затем Финикию и Палестину, чтобы укрепить верующих в святой вере. А с 374 года Евсевий находился в изгнании в Тракии и только в 378 году вернулся епископом на свое место. Однако через несколько лет он уехал в другой город, чтобы заменить епископа, и погиб из-за того, что женщина-арианка сбросила ему на голову черепок с крыши.
5 июля ― День ангела:
Каждый год День ангела 5 июля празднуют Василий, Геннадий, Иулиания.
5 июля ― приметы и традиции:
- Вечером появилась роса ― следующий день будет ясным.
- Сновидение днем 5 июля ― вещие.
5 июля ― что можно делать и что нельзя делать:
- Сдерживайте эмоции и не поддавайтесь соблазнам. Будьте осторожны на дорогах.
- Нельзя врать и лицемерить.
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