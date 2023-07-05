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Как выглядит современное школьное расписание? В столичной школе Midgard ввели уроки волонтерства

05.07.2023

Наша действительность – школьники проектируют с нуля собственные рабочие прототипы военных дронов и отправляют в ВСУ. Учредитель и архитектор личностей частной школы Midgard Олег Попов уверяет, что это очень современно и имеет большой отклик у всех детей и это формирует ощущение единства общества, навыки, определение места, которое они занимают. Они могут реализовать свои желания и тревоги по поводу победы, и это очень классный и крутой проект. Уроки волонтерства вышли на совсем новый уровень. Это когда можно объединить полезное действие – помощь военным – вместе с профессиональным. То есть ребенок таким образом может найти свою будущую профессию. Проект по апсайклингу или урок по деревообработке – главное, чтобы ребенок сам выбрал, к чему лежит душа, говорят в Midgard. И мечтают, что подобные уроки появятся во всех школах Украины.

Video: Как выглядит современное школьное расписание? В столичной школе Midgard ввели уроки волонтерства


Наша действительность – школьники проектируют с нуля собственные рабочие прототипы для военных дронов и отправляют в ВСУ.

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