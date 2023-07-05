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Быстро и сытно: Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом завтрака

05.07.2023

Кулинар и судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво любит общаться с поклонниками и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. Сегодня он решил показать свой завтрак, оставив рецепт быстрого и питательного блюда в Инстаграме. Для него важно, чтобы в завтраке присутствовали протеин, витамины и полезный жир.

Эктор Хименес-Браво поделился рецептом завтрака: очень простого и сытного

Ингредиенты:

  • Филе курицы;
  • оливковое масло;
  • томаты;
  • лук;
  • чеснок;
  • рисовая каша.

Так, на завтрак кулинар Эктор Хименес-Браво приготовил куриное филе, предварительно порезав его на кубики. Затем пожарил на сковороде с оливковым маслом. Добавил помидоры, лук и немного чеснока, которые также порезал на небольшие кусочки. Для гарнира он выбрал обычную рисовую кашу, которую приготовил на пару.

Эктор Хименес-Браво поделился рецептом завтрака: очень простого и сытного

Эктор Хименес-Браво поделился рецептом завтрака: очень простого и сытного

«Быстро и сытно, но главный ингредиент – любовь», — заявил Эктор Хименес-Браво.

Кулинар также признался, что для него важно, чтобы в завтраке присутствовали протеин, витамины и полезный жир, например, в авокадо.

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