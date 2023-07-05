Модные женские стрижки на лето 2023: главные тренды этого сезона

6 модных женских стрижек, которые стоит попробовать летом 2023 года

Длинные волосы – это настоящая роскошь, пока жгучая жара не заставляет вас постоянно собирать их в пучок. Как и всему остальному в вашей жизни, дайте своим волосам летнее обновление. 6 стрижек, которые стоит попробовать летом 2023 года — смотрите в материале STB.UA.

Чтобы кардинально изменить внешний вид, не обязательно ждать особого случая. Дополнительным бонусом новой стрижки является и новое ощущение себя. Независимо от того, собираетесь ли вы этим летом посетить побережье моря или хотите улучшить свой внешний вид на работе — стрижка всегда хорошая идея.

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Безусловно, важно регулярно восстанавливать волосы. Важной частью ухода за ними является последовательная срезка иссеченных и сухих кончиков.

Этим летом будьте немного смелее и не просто обрезайте несколько сантиметров своей длины. Попробуйте другую стрижку. Предлагаем список стрижек, которые идеально подойдут на лето 2023 года.

Стрижка на лето 2023 — боб

Независимо от того, имеете ли вы круглое или даже овальное лицо, боб идеально обрамляет его. Объем и текстура верха будут плавно падать каскадом с одной стороны, покрывая часть лба.

Стрижка на лето 2023 — боб с челкой

Если вы хотите получить более уникальный образ, придающий романтизма любому наряду, смело выбирайте боб с челкой. Кроме того, вы сможете поиграть с укладками: делая боб вьющимся или прямым. Это придаст вашим волосам достаточного объема.

Стрижка на лето 2023 — lob

Прическа, которая откроет плечи. Легкость, которую можно стилизовать морскими волнами или выпрямить к эффекту шелковистости.

Стрижка на лето 2023 — внутренняя-U

Такая прическа для тех, кто еще не отважился на кардинальные перемены. Не чувствуете себя слишком смелым в изменении образа? Сделайте прическу U-образной внутрь. Здесь главное укладка. Закручивайте кончики волос внутрь к лицу. Позаботьтесь предварительно о термозащите.

Стрижка на лето 2023 — каскад на длинные волосы

Классика, которая никогда не выходит из моды. Слои длинных волос – вне времени, особенно если вы не хотите потерять длину, которую так долго отращивали.

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Стрижка на лето 2023 — челка-шторка

Челка-шторка царила в 2022 году и продолжает оставаться актуальной даже в 2023. Этот тренд 90-х для всех, кто любит время от времени флиртовать, влюбляться, путешествовать и чувствовать себя легкой. Такая прическа не слишком театральна, как ее привыкли видеть в кино или в сериале «Эмили в Париже». Неважно, овальное или круглое лицо вы имеете. Главное решиться.

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