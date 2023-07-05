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20 лет брака: как называется и что принято дарить

05.07.2023

Двадцать лет в браке — внушительный срок. Празднование этой серьезной даты освежит отношения супругов и сделает их романтичнее. Какой символ у двадцатилетней годовщины, как ее отметить и что дарить? Читайте прямо сейчас!

20 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 20 лет

Как празднуют фарфоровую свадьбу

Торжество проходит в тесном семейном кругу. Отмечают годовщину дома или на природе, но в последнее время все больше пар отдают предпочтение празднованию в ресторане. Помещение, в котором состоится торжество, украшают элегантными праздничными лентами. Цветовая гамма праздника должна быть светлой. На столе обязательно располагают фарфоровую посуду, статуэтки. 

Идеи подарков для супругов 

Жена может преподнести мужу: пепельницу из фарфора; часы из керамики; фарфоровую кружку с именным дизайном; юбилейный медальон; глиняную или фарфоровую копилку. Супруга обрадуется ювелирной бижутерии из фарфора, оригинальной шкатулке для хранения украшений, зеркалу в раме из этого хрупкого материала. Элегантная ваза не менее подходящий подарок. В нее сразу можно поставить букет цветов. На двадцатилетнюю годовщину лучше выбирать растения с мелкими соцветиями: тюльпаны, розы, альстромерию, ирисы, гортензию, хризантемы и пр. 

Варианты презентов от гостей 

Традиционно принято преподносить супругам изделия из фарфора: сервизы или наборы посуды; куклы, которые похожи на семейную пару; статуэтки и памятные блюда с инициалами партнеров; парные кружки; сундучки и вазы. Если семейная пара творческая, подойдет сертификат на посещение мастер-класса по росписи фарфора. Супруги разрисуют изделия, которые станут изюминкой в их домашнем интерьере.

20 годовщина брака: как называется, что дарить и как поздравить с годовщиной свадьбы 20 лет

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