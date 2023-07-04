4 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 4 июля

4 июля в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них День Национальной полиции Украины. Кроме того, 4 июля чествуют Юлиана Тарсийского. Какие праздники 4 июля — читайте в материале STB.UA.

4 июля ― праздники:

День национальной полиции Украины;

День судебного эксперта Украины;

День Национальной полиции Украины отмечают 4 июля каждый год. Первоначально День Нацполиции отмечался 4 августа ежегодно ― на день подписания «Закона о национальной полиции», однако с 2018 года Указом президента Украины празднование перенесли на 4 июля. Праздник создан в 2015 году в честь реформы МВД и создания Национальной полиции и Патрульной полиции на базе милиции, существовавшей с советских времен. Национальная полиция Украины ― центральный орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержания публичного порядка и общественной безопасности. Создание Нацполиции –— один из шагов реорганизации и реформирования Украины после развала СССР. В День Национальной полиции проводятся праздничные мероприятия в частях, награждение работников, мероприятия, призванные увеличить осведомленность украинцев с работой Национальной полиции.

День судебного эксперта Украины отмечают 4 июля ежегодно. День судебного эксперта отмечается с 2009 года. Праздник был создан из-за того, какое значение имеет судебный эксперт при расследовании дел. Праздник создан по инициативе Координационного совета по проблемам судебной экспертизы, действующей при Министерстве юстиции Украины указом президента Украины № 424/2009 от 10 июня 2009 года «О дне судебного эксперта». В праздник принято поощрять экспертов на работе, повышать, вручать награды и премии. Праздник чисто профессиональный. Выучиться на судмедэксперта непросто — эта профессия задокументирована с 13 века в Китае. Сейчас эксперты должны знать химию, физику, биологию –— влияние различных факторов на человека и предметы. Это все может помогать устанавливать, как совершалось преступление.

4 июля ― церковные праздники:

День мученика Юлиана Тарсийского отмечают 4 июля каждый год. Юлиан Тарсийский жил в конце ІІІ ст. н.е. в Тарсе в Киликии. Его отец был влиятельным сенатором, а мать ― христианкой. После смерти мужа она переселилась и воспитывала сына христианином. Тем не менее, Юлиану не повезло жить во времена гонения на христиан императора Диоклетиана. Однако, хотя Юлиану с начала гонений исполнилось 18 лет, в темницу он был брошен не сразу. Сначала его уговаривали и обещали дары ― богатство, славу, должности. Он отказался и навлек на себя беду. Целый год мученика водили по городам Киликийской области, в каждом из них подвергая допросам и жестоким пыткам, после чего бросили в темницу. Мать святого Юлиана умоляла его быть твердым до конца и не сдаваться. Когда в следующий раз они предстали перед Диоклетианом, мать Юлиана назвала себя христианкой. Тот приказал отрубить ей ступни ― и женщина умерла тут же от потери крови. Юлиана же зашили в мешок с гадами и бросили в море.

4 июля ― День ангела:

Ежегодно День Ангела 4 июля отмечают Алексей, Анастасия, Антоний, Василисса, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий и Феодор.

4 июля – приметы и традиции:

4 июля называют «Ульянов день», «Ульяндень», «Липов цвет». Считалось, что липовый цвет, собранный 4 июля, обладает целебной силой.

Заготовленная липа может лечить болезни, возвращать красоту и молодость.

Если соловей поет под утро – будет хорошая погода;

4 июля ― что можно делать и что нельзя:

Нельзя в этот день обрывать цвет липы или рубить липовые деревья.

Нельзя начинать новые дела.

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