Лунный календарь на июль 2023: список удачных дней

Лунный календарь на июль 2023

Лунный календарь на июль 2023 года станет помощником для планирования важных дел и мероприятий во втором месяце лета. В нем учтены лунные фазы, благоприятные и неблагоприятные дни по календарю.

Лунный календарь на июль 2023 – фазы Луны

Новолуние в июле 2023 — 17 числа в 20:33.

Полнолуние в июле 2023 — 3 числа в 14:39.

Растущая Луна – 1,2 числа, а также 18—31 июля.

Убывающая Луна – 4—16 июля.

Лунных затмений не ожидается.

Солнечный затмений не будет.

Когда новолуние в июле 2023

Новолуние в июле 2023 выпадает на 17 число, 20:33 по киевскому времени.

В эту фазу Луна располагается между Солнцем и Землей приблизительно на прямой линии. Когда же она находится на одной прямой – происходит солнечное затмение. Новолуние – это лучшее время для планирования. Как краткосрочного, так и более дальновидного. Также в эту фазу Луна будет помогать с укреплением здоровья, прощением старых обид и общением с родственниками. Кроме того, это хорошее время отказаться от вредных привычек

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Когда полнолуние в июле 2023

Полнолуние в июле 2023 придется на 3 число, 14:39.

В эту фазу уже Земля находится между Солнцем и Луной. Освещаемая часть естественного спутника нашей планеты приобретает максимально округленный вид на небосводе. Луна достигает пика своей энергетической активности.

В полнолуние нужно избегать попадания света Луны на спящего человека. В противном случае ему будут сниться кошмары или его нарушится.

Удачные дни в июле 2023 года

2, 6, 7, 8, 10-14, 20, 21, 24, 27 и 28 июля.

Неблагоприятные дни в лунном календаре:

1, 3, 4, 5, 9, 15, 18, 19, 26, 29 июля.

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