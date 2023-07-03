ПТСР: что это, группы риска, симптомы и проявления и как лечить

Что такое ПТСР и как с ним бороться
24 февраля 2022 года украинцы проснулись от взрывов в городах ― россия без предварительного объявления войны начала бомбить гражданские объекты по всей Украине. российские военные вторглись на территорию Украины с целью оккупировать ее. На защиту Родины встали мужчины и женщины, а гражданские помогают воинам как могут. Однако, как и в каждой экстремальной ситуации, в условиях войны у людей может развиться стрессовое расстройство. Что такое посттравматическое стрессовое расстройство и можно ли его вылечить ― сообщил Минздрав.
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Посттравматические расстройства могут начаться как у подготовленного человека, так и у мирных гражданских, никогда не бывавших в стрессовых ситуациях. Этого нельзя стесняться, однако важно вовремя диагностировать и лечить это состояние либо принять меры, чтобы избежать ПТСР.
Что такое ПТСР
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) ― это нарушение психического состояния, которое может развиться после травматического события. Около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР.
Группа риска ПТСР
ПТСР развивается у людей, переживших угрожающую жизни или достоинству ситуацию. К группе риска принадлежат:
- ветераны войны;
- гражданские, находившиеся или все еще находящиеся в зоне боевых действий;
- жертвы сексуального и физического насилия;
- пленные и жертвы пыток;
- свидетели терактов;
- люди, находившиеся в зоне стихийного бедствия;
- другие люди, которые находятся в кризисных ситуациях, которые могут травмировать психику.
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Проявления и симптомы ПТСР
ПТСР проявляется как долгосрочная реакция на стресс — по определению врачей, его проявления появляются по меньшей мере через четыре недели после травматического события. Симптомы расстройства могут возникать в короткий или более длительный период после травматического события ― как правило, в течение первых трех месяцев.
При ПТСР наблюдают следующие группы симптомов: избегание, гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.
- Постоянные мысли о травматическом событии. Они возникают непроизвольно, снятся или возвращаются как флешбэки (старое воспоминание, которое вновь ярко вернулось).
- Жизнь в полной боевой готовности. Такой человек мгновенно вспыхивает, раздражается, тревожится и думает о собственной безопасности.
- Избегание упоминаний о травме — нежелание говорить о происшествии или быть рядом с напоминающими о нем людьми. Эмоциональная пустота, отстранение от близких и утрата интереса к некогда любимым вещам.
- Панические атаки: чувство сильного страха, поверхностное дыхание, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и боль за грудиной.
- Хроническая боль, головные боли, диарея, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боли в пояснице.
- Недоверие: потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.
- Неурядицы в повседневной жизни: проблемы с работой или ее поиском, в школе или отношениях.
- Злоупотребление алкоголем, курением и наркотиками.
- Проблемы в отношениях, отдаление от партнера/партнерши.
- Суицидальные мысли. Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.
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Лечение ПТСР
ПТСР подлежит лечению. Поэтому при появлении симптомов ПТСР следует при любой возможности обратиться за помощью. Семейный врач может направить вас к специалисту по психическому здоровью ― например, психологу или психиатру ― для диагностики.
Лечение может быть медикаментозным и/или психотерапевтическим: когнитивно-поведенческая терапия и метод десенсибилизации и репроцессуализации травмы с помощью движения глаз.
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