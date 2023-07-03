Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

График магнитных бурь на июль 2023 года: как справиться с плохим самочувствием

03.07.2023

В июле украинцев ожидает несколько магнитных бурь разной силы. Когда стоит метеочувствительным людям быть осторожными? Редакция STB.UA составила график магнитных бурь на июль 2023 года. Он поможет спланировать месяц и скорректировать планы.

Магнитные бури в июле 2023: расписание для метеозависимых людей

В результате вспышек на Солнце происходит электромагнитный всплеск. Электромагнитные волны от взрывов достигают Земли вместе с долей радиации, которые могут ощутить все метеозависимые люди. Возникают встряски геомагнитного поля планеты. Простым языком это явление называют магнитная буря.

Магнитные бури в июле 2023 года:

  • 9 июля – сильная магнитная буря;
  • 14-15 июля – двухдневная магнитная буря;
  • 18 июля – мощная магнитная буря;
  • 26 июля – мощная магнитная буря;
  • 30-31 июля – двухдневная магнитная буря.

Магнитные бури ― как справляться с плохим самочувствием

Для определения причин плохого самочувствия необходимо обратить внимание, есть ли у человека хронические заболевания. Люди со свежими и устаревшими травмами, болезнями опорно-двигательного аппарата, сосудистой и эндокринной систем, хроническими заболеваниями нервной и пищеварительной систем могут испытывать ощутимое влияние от изменений климата, в том числе от магнитных бурь. Если вы уверены, что это на вас повлияет, необходимо готовиться в два этапа – профилактика и лечение обострения. Иногда, очень редко, резкие изменения погоды могут вызвать обострение хронических недугов.

Больше по теме: Панические атаки ― как помочь себе или близкому

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье: советы

  • Вести здоровый образ жизни.
  • Установить постоянный режим дня.
  • Пить 1,5-2 литра воды в день.
  • Регулярно гулять на свежем воздухе.
  • Не конфликтовать.
  • Не планировать важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь.
  • Выполнять умеренные физические нагрузки для тонуса мышц.
  • Если встреча или поездка необходимы ― иметь при себе лекарство, которое принимаете регулярно. В случае обострения выполнять все указания врача.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Магнитные бури в июле 2023: расписание для метеозависимых людей
Телеканал СТБ

4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ

 что делать если укусил клещ
Телеканал СТБ

Что делать, если укусил клещ?

 Магнитные бури в июле 2023: расписание для метеозависимых людей
Телеканал СТБ

Аллергия на солнце: причины возникновения, симптомы, лечение

 Магнитные бури в июле 2023: расписание для метеозависимых людей
Телеканал СТБ

Вишня: польза и вред любимой ягоды

 Магнитные бури в июле 2023: расписание для метеозависимых людей
Телеканал СТБ

Лучшие продукты от депрессии

 Хвороба Лайма
Телеканал СТБ

Болезнь Лайма: признаки, симптомы, лечение и осложнения
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить