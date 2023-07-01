1 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 1 июля

1 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них — День архитектора Украины. Кроме того, 1 июля чествуют мученика Леонтия. Какие праздники 1 июля — читайте в материале STB.UA.

1 июля ― праздники:

День архитектора Украины;

День следователя в Украине;

День архитектора в Украине отмечают ежегодно 1 июля. Это профессиональный праздник, связанный с работой украинских архитекторов. День архитектора был связан с Днем архитектуры в Украине, однако этот праздник был перенесен на октябрь, чтобы Украина отмечала День архитектуры Украины вместе со Всемирным днем ​​архитектуры. Праздник уходит корнями ко Второй мировой войне. Когда после заключения мира начали разрабатывать план по восстановлению разрушенных войной стран, был создан Всемирный день архитектуры.

День следователя Украины отмечается 1 июля. День следователя – профессиональный праздник специалистов, работающих во всех правоохранительных органах страны. Их деятельность направлена ​​на защиту национальной безопасности, законности, правопорядка, прав и свобод граждан.

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1 июля ― церковные праздники:

День памяти мученика Леонтия ― 1 июля. Леонтий жил в 1 веке нашей эры и был военным. Он якобы бы был родом из Ливии, а впоследствии стал военачальником в Финикии. Наместник Финикии Адриан узнал о том, что Леонтий христианин и приказал трибуну Ипатию заключить в тюрьму воеводу Леонтия.

По дороге в город Триполис Ипатий тяжело заболел. По совету сотника Теодула он помолился Богу, в которого верил Леонтий, и сразу поправился. Это чудо произвело на обоих военных такое впечатление, что после встречи с Леонтием они приняли крещение вместо того, чтобы доставить Леонтия Адриану. Тогда Адриан приказал Ипатия и Теодулу убить мечами, а Леонтия повесить и бичевать до смерти.

1 июля ― День ангела:

Каждый год 1 июля День ангела отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий и Никанор.

1 июля ― приметы и традиции:

1 июля ― Ярилин день, славянского Бога весеннего солнца и страстей. Ярила изображали с колосьями, он олицетворял весеннее возрождение после зимы и работы в поле.

1 июля славяне в Киевской Руси устраивали ярмарку и «яриловые игрища», которые сопровождались праздничными песнями, плясками, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы.

Если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать красивее и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.

1 июля ― что можно делать и что нельзя делать:

Нельзя жаловаться. Славяне считали, что тем, кто не жалуется 1 июля Ярило даровал богатство, исполнение мечтаний.

Нельзя лениться и бездельничать ― те, кто ничего не делает 1 июля, ничего не получают.

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