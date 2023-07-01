1 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник ― 1 июля
1 июля в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них — День архитектора Украины. Кроме того, 1 июля чествуют мученика Леонтия. Какие праздники 1 июля — читайте в материале STB.UA.
1 июля ― праздники:
- День архитектора Украины;
- День следователя в Украине;
День архитектора в Украине отмечают ежегодно 1 июля. Это профессиональный праздник, связанный с работой украинских архитекторов. День архитектора был связан с Днем архитектуры в Украине, однако этот праздник был перенесен на октябрь, чтобы Украина отмечала День архитектуры Украины вместе со Всемирным днем архитектуры. Праздник уходит корнями ко Второй мировой войне. Когда после заключения мира начали разрабатывать план по восстановлению разрушенных войной стран, был создан Всемирный день архитектуры.
День следователя Украины отмечается 1 июля. День следователя – профессиональный праздник специалистов, работающих во всех правоохранительных органах страны. Их деятельность направлена на защиту национальной безопасности, законности, правопорядка, прав и свобод граждан.
Больше по теме: Какой сегодня праздник ― 30 июня
1 июля ― церковные праздники:
День памяти мученика Леонтия ― 1 июля. Леонтий жил в 1 веке нашей эры и был военным. Он якобы бы был родом из Ливии, а впоследствии стал военачальником в Финикии. Наместник Финикии Адриан узнал о том, что Леонтий христианин и приказал трибуну Ипатию заключить в тюрьму воеводу Леонтия.
По дороге в город Триполис Ипатий тяжело заболел. По совету сотника Теодула он помолился Богу, в которого верил Леонтий, и сразу поправился. Это чудо произвело на обоих военных такое впечатление, что после встречи с Леонтием они приняли крещение вместо того, чтобы доставить Леонтия Адриану. Тогда Адриан приказал Ипатия и Теодулу убить мечами, а Леонтия повесить и бичевать до смерти.
1 июля ― День ангела:
Каждый год 1 июля День ангела отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий и Никанор.
1 июля ― приметы и традиции:
- 1 июля ― Ярилин день, славянского Бога весеннего солнца и страстей. Ярила изображали с колосьями, он олицетворял весеннее возрождение после зимы и работы в поле.
- 1 июля славяне в Киевской Руси устраивали ярмарку и «яриловые игрища», которые сопровождались праздничными песнями, плясками, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы.
- Если умыться сенокосной росой в Ярилин день, можно стать красивее и здоровее, а золотая вечерняя заря обещает хорошую погоду.
1 июля ― что можно делать и что нельзя делать:
- Нельзя жаловаться. Славяне считали, что тем, кто не жалуется 1 июля Ярило даровал богатство, исполнение мечтаний.
- Нельзя лениться и бездельничать ― те, кто ничего не делает 1 июля, ничего не получают.
Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ