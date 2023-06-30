30 июня: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник: 30 июня

30 июня в Украине и по всему миру отмечают несколько общественно важных праздников и среди них Всемирный день социальных сетей. Кроме того, 30 июня чествуют мучеников Мануила, Савелия и Исмаила. Какие праздники 30 июня — читайте в материале STB.UA.

30 июня ― праздники:

Всемирный день социальных сетей отмечается 30 июня ежегодно. Впервые праздник был отмечен Mashable 30 июня 2010 года. Это был способ привлечь внимание мира к социальным сетям, объединяющим людей по планете. В 2005 году только 5% взрослых пользователей Сетью пользуются соцсетями. Сейчас большинство людей пользуется более чем одной таковой. Кроме того, соцсети стали площадками для рекламы и продаж услуг и товаров. А медийный маркетинг ― один из самых распространенных видов занятости.

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30 июня ― церковные праздники:

День памяти мучеников Мануила, Савела и Измаила отмечают 30 июня каждый год. Мученики Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями, они росли в языческой семье богатых персов. Однако их мать оказалась христианкой, со своей стороны воспитавшей их христианами. Они выросли, и по традиции занялись военным делом, а затем выехали в Константинополь к императору Юлиану Отступнику, чтобы заключить мирный договор. Несмотря на то, что раньше Константинополь был одним из центров христианства, на тот момент братья смертельно рисковали. И случилось худшее ― герки-отступники заключили в тюрьму персов-христиан и пытками пытались достичь отречения. Однако Мануил, Савел и Исмаил отказались предать Христа и умерли.

30 июня ― День ангела:

Ежегодно 30 июня именины празднуют Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Эммануил и Пелагея.

30 июня ― приметы и традиции:

Вечерняя радуга видна на небе 30 июня – погода в течение месяца будет хорошая.

Гроза 30 июня – будет хороший урожай

30 июня ― что можно делать и чего нельзя:

Нельзя вечером ходить по улице, потому что нечистая сила вырывается на свободу и может навредить.

Нельзя выносить мусор из жилья и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе ситуация усугубится.

Нельзя давать что угодно кому угодно, потому что в семье наступит нищета.

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