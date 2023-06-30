Как сделать малосольные огурцы: рецепт пошагово

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Малосольные огурцы: топ-5 самых вкусных рецептов от участников проекта «МастерШеф»

30.06.2023

Хотите узнать, как приготовить малосольные огурцы быстро и аппетитно? В нашей подборке вы найдете простые рецепты на любой вкус от участников проекта «МастерШеф». Читайте лучшие рецепты малосольных огурцов прямо сейчас!

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Рецепт хрустящих малосольных огурцов

Ингредиенты:

  • 2 кг огурцов (лучше небольших)
  • 3 ст. л. соли
  • 1 пуч. укропа
  • 1 гол. свежего чеснока
  • 67 ст. кипяченой или фильтрованной воды

Способ приготовления:

  1. Хорошо промыть огурцы и зелень.
  2. Неочищенную от кожуры чесночную головку разделить на отдельные зубчики. Подавить их с помощью «толкушки» или широким лезвием ножа.
  3. Отфильтрованную или прокипяченную охлажденную воду налить в миску и высыпать соль. Перемешать.
  4. На дно банки объемом три литра или контейнера разложить половину крупно нарубленной зелени и часть зубков чеснока.
  5. Плотно уложить огурцы, пока не заполнится вся емкость.
  6. Сверху положить остатки чеснока и укроп.
  7. Еще раз перемешать солевой раствор, желательно до полного растворения соли.
  8. Залить полученным раствором огурцы, накрыть крышкой или марлей и оставить при комнатной температуре примерно на сутки.
  9. После этого хранить в холодильнике.

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Быстрый рецепт малосольных огурцов

Ингредиенты:

  • 500 г огурцов
  • ½ пуч. петрушки
  • ½ пуч. укропа
  • 2 зуб. чеснока
  • щепотка соли
  • щепотка сахара
  • чили (молотый) — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть огурцы, нарезать кольцами.
  2. Измельчить остальные ингредиенты, тщательно все перемешать.
  3. Смешать огурцы с маринадом.
  4. Мариновать 15 минут.

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Рецепт соленых огурцов с пряностями

Ингредиенты (для 3-литровой банки):

  • 1,5 кг огурцов
  • 2 шт. молодых листьев хрена
  • 5 шт. листиков вишни
  • 5 шт. листиков смородины
  • 1 пучок укропа
  • 2 шт. лаврового листа
  • 5 шт. душистого перца горошком
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г морской соли
  • 3 л фильтрованной или бутилированной воды

Способ приготовления:

  1. Замочить огурцы в воде минимум на час.
  2. На дно чистой банки положить листья хрена, вишни и смородины, веточку укропа. Плотно уложить крупные огурцы — они должны располагаться вертикально.
  3. Сверху выложить огурцы поменьше. Затем накрыть их листочками хрена, вишни и смородины. Добавить чеснок, перец, лавровый лист, соль. Залить холодной очищенной водой.
  4. Закрыть банку капроновой крышкой, хорошо встряхнуть, чтобы растворилась соль. Спрятать на трое суток в теплое темное место, слегка прикрыв крышкой.
  5. Не забывать собирать пену из банки. Слить рассол в отдельную посуду, добавить 100 мл воды и кипятить около 5 минут. Снять пену.
  6. Посыпать огурцы горчицей или добавить ее, предварительно завернув в чистую белую  хлопчатобумажную ткань.
  7. Не спеша залить огурцы кипящим рассолом до края горла банки, закатать стерилизованной крышкой. Перевернуть вверх дном, проверить, чтобы из-под крышки не текло и не шипело.
  8. Укутать банки (например, одеялом) и оставить остывать.
  9. Хранить огурцы в темном прохладном месте.

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Рецепт малосольных огурцов с чесноком

Ингредиенты:

  • 1 кг мелких грунтовых огурцов
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 лист хрена
  • 23 зонтика укропа
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 л воды

Способ приготовления:

  1. Помыть огурцы, оставить в холодной воде на 1 час.
  2. В 1 литре воды растворить соль и сахар, важно сохранить пропорции.
  3. Помыть и крупно нарезать лист хрена, почистить чеснок и нарезать его на дольки.
  4. Если хотите, чтобы огурцы были готовы уже на следующий день, то перед засолкой нужно обрезать кончики.
  5. В стеклянную банку или бутыль сложить чеснок, часть укропа и хрена, затем  уложить огурцы, а сверху – оставшуюся зелень. Залить рассолом так, чтобы он все покрывал. Банку завязать марлевой салфеткой.
  6. Оставить огурцы на сутки. В процессе рассол должен стать мутным, а сами огурцы изменить немного цвет.
  7. Хранить малосольные огурцы в холодильнике.

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Простой рецепт малосольных огурцов

Ингредиенты:

  • 1,5 кг огурцов
  • 5 зубчиков чеснока
  • 3 ст. л. соли
  • зеленый укроп
  • кипяток

Способ приготовления:

  1. Тщательно вымыть огурцы. Для быстрого приготовления срезать кончики овощей.
  2. В чистую банку на дно выложить укроп и порезанный чеснок. Далее плотно укладывать огурцы.
  3. Сверху положить укроп, добавить соль. Залить огурцы кипятком и накрыть капроновой крышкой.  
  4. Осторожно покрутить банку, чтобы соль растворилась.
  5. Когда малосольные огурцы остынут, их нужно поставить в холодильник. Блюдо будет готово уже через несколько часов.

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