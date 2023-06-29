Что делать при подрыве ЗАЭС: пошаговый алгоритм действий от Минздрава

Что делать в случае теракта на Запорожской АЭС: Минздрав дал четкий алгоритм действий

По официальной информации ГУР, россияне разместили начиненную взрывчаткой технику около четырех энергоблоков ЗАЭС. Оккупанты могут в любой момент совершить катастрофу, которая приведет к выбросу радиации в воздух. В этой связи Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации гражданам на случай радиационной аварии. Что делать в случае теракта на Запорожской АЭС — читайте в материале STB.UA.

Что делать при радиационной аварии?

Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или другое помещение. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

Следите за официальными источниками информации

Используйте сообщения от спасателей (ГСЧС), полиции, органов местной власти. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами информации и следуйте инструкциям обязательно.

Больше по теме: Допомога психолога: Панические атаки ― как помочь себе или близкому человеку

Обеззаразьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить на нем радиоактивный материал. Не трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким выполнить вышеперечисленные действия. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

Больше по теме: Что делать при ядерном взрыве

Безопасность воды и пищевых продуктов

Упаковка защищает жидкость внутри радиоактивных веществ. Только вода в бутылках будет считаться безопасной (не загрязненной), пока спасатели или власти не сообщат о безопасности водопроводной воды.

Кипячение водопроводной воды не лишает ее радиоактивных веществ. Имейте запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивные вещества. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья себя, а также упаковок с едой и водой.

Даже если водопроводная вода загрязнена, вы все равно можете использовать ее для обеззараживания. Любой радиоактивный материал, попадающий в поверхностные или подземные воды, будет разбавляться водой до очень низкого уровня и будет безопасен для мытья кожи, волос и одежды.

По аналогии с водой, пищевые продукты безопасны, если хранились в герметичных контейнерах (консервы, банки, бутылки, коробки и т.д.). Также безопасна еда из холодильника и морозильной камеры.

Перед открытием протрите пищевые контейнеры влажной тканью или чистым полотенцем. То же сделайте с кухонными принадлежностями перед использованием. Используемую ткань или полотенце положите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер и оставьте в недоступном для людей и животных месте.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также поделился рекомендациями и подробными советами, как действовать в случае теракта на Запорожской АЭС





Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ