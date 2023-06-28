День Конституции Украины: дата празднования 2023

Когда День Конституции Украины в 2023 году

В Украине каждый год в июне празднуют День Конституции. Действующая Конституция была принята в 1996 году после освобождения Украины от советского ига и нескольких лет работы лучших юристов и политиков над ней. Традиционно День Конституции Украины ― выходной день, однако сейчас идет полномасштабная война, которую начала россия. Когда День Конституции Украины в 2023 году и будет ли это выходной день и праздник ― читайте в материале STB.UA.

Конституция ― это основной государственный закон, определяющий государственный строй, порядок и принципы функционирования представительных, исполнительных и судебных органов власти, избирательную систему, права и обязанности государства, общества и граждан. Остальные законы государства, как правило, опираются на конституцию. Конституция имеет наивысшее значение и юридическую силу.

Украина приняла Конституцию последней из стран бывшего СССР, было предложено 15 вариантов для главного закона страны. До вступления в действие Конституции действовал старый вариант еще из СССР.

Конституцию Украины приняли 28 июня 1996 в Верховной Раде Украины. И ежегодно День Конституции празднуют 28 июня.

Тогдашний глава парламента Александр Мороз опасался, что ему не удастся собрать необходимое количество голосов, поэтому продолжалось 24-часовое непрерывное голосование. Парламентариям он сказал, что над документом будут работать, пока не примут его. В результате, Конституцию Украины приняли 321 голосом, притом что минимум нужно было 300 голосов.

День Конституции Украины 2023 ― выходной или нет

В 2023 году праздник День Конституции Украины приходится на среду. Каждый год этот день был выходным, однако в условиях войны и военного положения власти приняли решение об отмене дополнительных выходных на праздники. Несмотря на это, вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с этим важным днем для всей Украины.

День считается праздничным и торжественным, но рабочим.

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