Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Аллергия на солнце: причины возникновения, симптомы, лечение

27.06.2023

С приходом лета солнечных дней стало больше. Мы с большим удовольствием стараемся побыть на улице как можно дольше, нежась под солнечными лучами. Но, к сожалению, не все люди могут в полной мере насладиться теплом, поскольку у некоторых из них долгое пребывание на солнце может вызвать аллергическую реакцию. Что такое аллергия на солнце? Почему она возникает? Какие основные симптомы аллергии на солнце и как ее можно вылечить? Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение

Больше по теме: Летний маникюр 2023: идеи для вашего следующего визита в салон

Причины возникновения аллергии на солнце

Аллергия на солнце или фотодерматоз — это сильная иммунная реакция организма на воздействие солнечных лучей. Сами по себе солнечные лучи не являются аллергеном, однако они могут спровоцировать накопление в организме веществ, которые вызывают аллергию.

Ежегодно количество людей, страдающих аллергией на солнце, становится все больше. Очень часто такая аллергия возникает у маленьких детей, поскольку их иммунная система еще слишком слаба.

Существует две основных причины возникновения аллергии на солнце — внешняя и внутренняя.

Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение

Больше по теме: Уход за кожей вокруг глаз: топ-5 основных принципов для любого возраста

К внешней причине относят использование косметических, лекарственных и парфюмерных изделий, которые могут спровоцировать появление аллергической реакции. Длительное пребывание на солнце способствует развитию аллергии.  

К внутренним причинам возникновения аллергии на солнце в первую очередь относят сбои в работе иммунной системы, а также нарушения пищеварительного тракта и обмена веществ.

Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение

Основные симптомы аллергии на солнце

Существует четыре основных симптома аллергии на солнце:

  • покраснения кожи
  • сильное жжение, зуд
  • шелушение
  • высыпания в виде небольших гнойничков.

Симптоматика аллергии на солнце может проявиться не сразу — иногда воспаление заметно через несколько часов после длительного пребывания на солнце, а иногда — через несколько дней.

Больше всего подвержены аллергии на солнце светлокожие люди, маленькие дети, беременные, те, кто злоупотребляет походами в солярий или непосредственно перед выходом на солнце сделал химический пилинг или татуаж. Также в группе риска те люди, у кого есть родственники с аллергией на солнце.

Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение

Лечение аллергии на солнце

Больше по теме: Методики раннего развития ребенка: совет психолога

Лечение аллергии на солнце — дело нешуточное, и консультация квалифицированного врача-аллерголога необходима. При наличии нарушений в работе внутренних органов назначается специальное медикаментозное лечение. Также особое внимание следует уделить устранению внешних проявлений аллергии на коже. Для этого врачи  назначают специальные мази с содержанием ланолина, цинка и метилурацила. Для улучшения регенеративных процессов кожи больным рекомендуется употребление витаминов группы В, С и Е.

При тяжелой форме проявления аллергии на солнце назначаются мази с кортикостероидами. Однако такое лечение проводить самостоятельно нельзя.

Также для лечения аллергии на солнце врачи назначают антигистаминные препараты. Сегодня такие лекарства могут быть очень эффективными, они не вызывают сонливости и привыкания.

Лечение аллергии на солнце может занять как несколько дней, так и несколько недель. Все зависит от степени и сложности заболевания.

Если же нет возможности обратиться к врачу, то для снятия первых симптомов аллергии на солнце рекомендуется использовать холодные примочки, охлажденные молочные продукты.

Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение

Также не стоит забывать об использовании солнцезащитных кремов. Пляж лучше всего посещать рано утром или после 16:00, поскольку в это время солнечные лучи менее опасны. Не стоит забывать и о том, что от некоторых продуктов, например, цитрусовых, перед выходом на солнце лучше отказаться, поскольку эти фрукты могут спровоцировать аллергию на солнце.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение
Телеканал СТБ

График магнитных бурь на июль 2023 года: как справиться с плохим самочувствием

 Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение
Телеканал СТБ

Вишня: польза и вред любимой ягоды

 что делать если укусил клещ
Телеканал СТБ

Что делать, если укусил клещ?

 Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение
Телеканал СТБ

Лучшие продукты от депрессии

 Хвороба Лайма
Телеканал СТБ

Болезнь Лайма: признаки, симптомы, лечение и осложнения

 Аллергия на солнце: причины, симптомы и лечение
Телеканал СТБ

4 упражнения для быстрого снижения уровня стресса у ребенка от ЮНИСЕФ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить