Компания Volia и БФ «Frida» реализуют совместный проект и бесплатно помогают людям

Компания Volia вместе с Благотворительным Фондом «Frida» реализуют общий проект, где медики-волонтеры едут в прифронтовые территории и бесплатно помогают украинцам. Люди там сейчас просто не имеют доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию.

За время сотрудничества компания Volia перечислила в благотворительный фонд почти 5 миллионов гривен. Таким образом удалось провести почти 9 тысяч медицинских консультаций и помочь более 3,5 тысяч пострадавшим от войны.

Вообще, помощь Украине в последние полтора года стала основной идеей и стратегией компании Volia.

Также компания разработала тариф, где объединили все необходимые современному украинскому возможности, чтобы с помощью домашнего Интернета и мобильной связи от Lifecell всегда быть рядом с родными. И еще добавили туда ТВ. Так что у всех останется больше времени на помощь Украине!