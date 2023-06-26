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Компания Volia и БФ «Frida» реализуют совместный проект и бесплатно помогают людям

26.06.2023

Компания Volia вместе с Благотворительным Фондом «Frida» реализуют общий проект, где медики-волонтеры едут в прифронтовые территории и бесплатно помогают украинцам. Люди там сейчас просто не имеют доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию.

За время сотрудничества компания Volia перечислила в благотворительный фонд почти 5 миллионов гривен. Таким образом удалось провести почти 9 тысяч медицинских консультаций и помочь более 3,5 тысяч пострадавшим от войны.
Вообще, помощь Украине в последние полтора года стала основной идеей и стратегией компании Volia.

Также компания разработала тариф, где объединили все необходимые современному украинскому возможности, чтобы с помощью домашнего Интернета и мобильной связи от Lifecell всегда быть рядом с родными. И еще добавили туда ТВ. Так что у всех останется больше времени на помощь Украине!

Video: Компания Volia и БФ «Frida» реализуют совместный проект и бесплатно помогают людям


Компания Volia вместе с Благотворительным Фондом «Frida» реализуют совместный проект, где медики-волонтеры едут на прифронтовые территории и бесплатно помогают украинцам.

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