Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Когда День Конституции Украины в 2023 году

22.06.2023

В Украине каждый год в июне празднуют День Конституции. Действующая Конституция была принята в 1996 году после освобождения Украины от советского ига и нескольких лет работы лучших юристов и политиков над ней. Традиционно День Конституции Украины ― выходной день, однако сейчас идет полномасштабная война, которую начала россия. Когда День Конституции Украины в 2023 году и будет ли это выходной день и праздник ― читайте в материале STB.UA.

День Конституции Украины: дата празднования 2023

Конституция ― это основной государственный закон, определяющий государственный строй, порядок и принципы функционирования представительных, исполнительных и судебных органов власти, избирательную систему, права и обязанности государства, общества и граждан. Остальные законы государства, как правило, опираются на конституцию. Конституция имеет наивысшее значение и юридическую силу.

Украина приняла Конституцию последней из стран бывшего СССР, было предложено 15 вариантов для главного закона страны. До вступления в действие Конституции действовал старый вариант еще из СССР.

Конституцию Украины приняли 28 июня 1996 в Верховной Раде Украины. И ежегодно День Конституции празднуют 28 июня.

День Конституции Украины: дата празднования 2023

Тогдашний глава парламента Александр Мороз опасался, что ему не удастся собрать необходимое количество голосов, поэтому продолжалось 24-часовое непрерывное голосование. Парламентариям он сказал, что над документом будут работать, пока не примут его. В результате, Конституцию Украины приняли 321 голосом, притом что минимум нужно было 300 голосов.

День Конституции Украины 2023 ― выходной или нет

В 2023 году праздник День Конституции Украины приходится на среду. Каждый год этот день был выходным, однако в условиях войны и военного положения власти приняли решение об отмене дополнительных выходных на праздники. Несмотря на это, вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с этим важным днем для всей Украины.

День считается праздничным и торжественным, но рабочим.

Больше по теме: Ивана Купала 2023: когда праздник в Украине и будет ли выходной

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
День Конституции Украины: дата празднования 2023
Телеканал СТБ

Ивана Купала: история праздника

 День Конституции Украины: дата празднования 2023
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 22 июня

 День Конституции Украины: дата празднования 2023
Телеканал СТБ

День летнего солнцестояния 2023: традиции и обычаи

 День Конституции Украины: дата празднования 2023
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 21 июня

 День Конституции Украины: дата празднования 2023
Телеканал СТБ

Гадания на Ивана Купала от Алены Куриловой

 День Конституции Украины: дата празднования 2023
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 20 июня
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить