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Как сушить мяту: заготовки на зиму

20.06.2023

Хотите, чтобы волшебный аромат мяты, её свежесть и целебные свойства радовали вас как можно дольше? В нашем материале мы расскажем, как сушить мяту правильно, как выбрать перечную мяту и как помыть и подготовить ее к сушке. Читайте, правила заготовки мяты на зиму и ее хранения.

Как сушить мяту правильно: пошаговые рекомендации

Как выбрать мяту?

Собирать мяту следует в первые два летних месяца. Именно в этот период она наиболее ароматная и наиболее целебная.

Не годится для сбора молодая мята —  при сушке она не сохранит ни аромата, ни лечебных свойств.

На листьях мяты не должны быть вкраплений, пятен и подгнивших участков, а цвет листьев должен быть насыщенным.

Сушить можно как листья, так и стебли.

Готовим мяту к сушке

Если мята растет у вас во дворе, мыть ее лучше перед тем как срезать, и дать ей просохнуть. Если же вы мятку купили — промойте ее под холодной водой, разложите в тени на бумажное полотенце и дайте немного просохнуть.

Сушим мяту правильно

Стебли мяты соединяем в крупные, но редкие пучки, это нужно, чтобы обеспечить доступ воздуха к каждому растению.

Собранные пучки нужно подвесить в проветриваемом, крытом помещении, хорошо подойдет балкон либо веранда.

Если вы сушите отдельно листья, без стеблей, их нужно разложить тонким слоем на бумаге, и иногда переворачивать. Хранить лучше в комнате.

Ни в коем случае не хранить мяту так, чтобы на нее попадали солнечные лучи — под их действием из мяты улетучиваются все полезные свойства.

Сушить мяту в духовке также не стоит — она потеряет свои ароматические и полезные свойства.

Хранить сухую мяту можно как в измельченном виде, так и листьями. Для этого лучше всего сложить ее в хлопчатобумажные мешочки и хранить в прохладном, темном месте.

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