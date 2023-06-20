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Гадания на Ивана Купала от Алены Куриловой

20.06.2023

Гадания в ночь на Ивана Купала — одно из любимых развлечений девушек. Говорят, что купальская ночь с 6 на 7 июля особенная. И все, кто любит мистику, могут воспользоваться этим волшебным временем, дабы узнать больше о своем будущем. Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова поделилась самыми популярными и эффективными гаданиями на Ивана Купала.

Гадания на Ивана Купала

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Гадание на Ивана Купала с венком

Молодая девушка, которая хочет узнать что-то о своем суженом, плетет венок из трав. Затем вставляет в него лучину и пускает по воде. Дальше все зависит от поведения венка:

  • если венок быстро отплывет от берега — это сулит счастливую жизнь и хорошего мужа;
  • если венок сразу утонет — парень разлюбит девушку, в этом году она не выйдет замуж;
  • если венок уплывает дальше венков подруг — девушка будет самой счастливой;
  • если лучина в венке долго не будет гаснуть — жизнь будет долгой (а если погаснет быстро — короткой).

Гадание на Ивана Купала на папоротнике

Это гадание поможет определиться тем девушкам, за которыми ухаживают сразу несколько парней. В купальскую ночь нужно взять для каждого претендента по ветке папоротника (пометить их цветными нитками, чтобы не перепутать). Во время гуляний веточки папоротника прижимаются к речному дну и резко отпускаются. Парень, задуманный на веточку, всплывшую первой, будет суженым.

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Гадание на Ивана Купала по костру

Для этого гадания на Ивана Купала нужно смастерить еще один венок, а ночью бросить его в костер:

  • если венок на лету перехватил какой-нибудь парень — это суженый;
  • если венки девушек угодят в костер, то первой замуж выйдет та, чей венок сгорит первым.

Девушки с парой гадают на костре так: берутся за руки с парнями и прыгают через костер:

  • если руки разомкнулись — пару ждет расставание;
  • если руки остались сцепленными — пара будет долго жить вместе.

Гадание на Ивана Купала по кругам на воде

Это гадание на Ивана Купала хорошо тем, что проводится в домашних условиях. Можно использовать воду, набранную в обычный тазик. Для начала нужно загадать желание, например, за кого и как скоро хочется выйти замуж, а потом бросить в воду камешек и считать круги:

  • если будет четное количество — желание сбудется;
  • если нечетное — увы, нет.

Гадания на Ивана Купала

Гадание на Ивана Купала по ромашке

Берутся два цветка ромашки (один — девушка, другой — ее возлюбленный) и аккуратно кладутся в воду:

  • если ромашки поплывут вместе — пара будет счастлива вместе;
  • если разойдутся — пара скоро распадется.

Гадание на Ивана Купала на травах

В купальскую ночь нужно нарвать разных трав и цветов, а вернувшись домой, спрятать букет под подушкой. Проснувшись утром, следует рассмотреть травы: если девушка насчитает 12 разных трав, в этом году она, скорее всего, выйдет замуж.

Гадание на Ивана Купала на свечном воске

Растапливаете воск свечи, а затем выливаете его в тазик с водой:

  • если воск в воде принял очертания кольца или свечи — это к свадьбе;
  • если воск принял очертания сердца — к любви;
  • если воск принял очертание звезды — к удаче;
  • если воск принял очертание цветка — к новому ухажеру;
  • если воск принял очертание фигуры человека — к другу.

Гадания на Ивана Купала на корнях

Для этого гадания на Ивана Купала нужно собраться с подружками, надеть чистую белую одежду и босиком выйти на поляну. Далее каждой девушке следует по очереди выдернуть из земли какое-нибудь растение с корнем. По внешнему виду корня станет ясно, как будет выглядеть суженый:

  • если корень длинный — парень будет стройным и высоким;
  • если корень короткий — будущий муж будет невысоким и полноватым;
  • если корень искривленный — человек будет неискренним;
  • если корень ровный и гладкий — суженый будет порядочным и прямым;

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