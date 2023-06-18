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День отца в Украине 2023: когда отмечают и каковы традиции праздника

18.06.2023

День отца в Украине отмечают в каждое третье воскресенья июня. В 2023 году дата празднования Дня отца выпадает на 18 июня. В этот день принято поздравлять своих пап с днем отца и в очередной раз напомнить им о своей любви к ним. Редакция СТБ расскажет о традициях празднования дня отца в Украине и не только.

День отца в Украине 2023: когда отмечают и каковы традиции праздника

История праздника Дня отца

Официально в Украине День отца начали отмечать в 2019 году. Датой установления праздника стало 8 марта 2019 года, как раз тогда Кабинет Министров Украины одобрил приказ Петра Порошенко № 274/2019 о праздновании Дня отца в Украине.

Самый первый раз день отца отметили еще в 1910 году в США. В 1966 году, президент США — Линдон Джонсон сделал праздник Дня отца национальным праздником, и только после этого его начали праздновать по всему миру. И считать одним из важных дней в году.

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Традиции празднования Дня отца

В этот чудный праздник принято уделить особое внимание своим отцам и провести с ними как можно больше времени, конечно же, если есть такая возможность. Дети в этот день стараются показать, какую любовь они испытывают к своим папам, делают для них открытки или же что-то своими руками.

В некоторых западных странах есть такой обычай — носить на рубашке белые или красные розы. Обычно их носят в кармане рубашки на груди. Белая роза говорит о том, что папы уже нет в живых, красная роза символизирует то, что папа жив.

Этот день часто проводят на природе в кругу семьи, часто даже в кругу нескольких поколений семьи. Делают пикники, играют с отцами в волейбол, теннис, футбол и другие игры. Вспоминают детство и различные событияиз жизни, которые провели вместе.

День отца в Украине 2023: когда отмечают и каковы традиции праздника

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