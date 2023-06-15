Чем полезна и вредна вишня

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Вишня: польза и вред любимой ягоды

15.06.2023

Вишня хорошо утоляет жажду, улучшает аппетит и пищеварение, а кроме того – содержит огромное количество полезных веществ. Витамины А, В1, В6, С, калий, кальций, железо, медь, магний – лишь часть того, что получает организм вместе с употреблением этой вкусной ягоды. Чем еще полезна вишня? И может ли она навредить? Читайте в материале.

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Вишню называют ягодой молодости. Она богата антиоксидантами и служит профилактикой болезней, связанных со старением организма. Колоссальная польза вишни в том, что она укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы, зрение, потенцию и снижает уровень холестерина в крови. На этом полезные свойства этой вкусной ягоды не заканчиваются.

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Польза вишни

Вишня обладает уникальным витаминно-минеральным комплексом:

  • бета-каротин
  • витамины А, С, РР
  • калий
  • кальций
  • магний
  • железо
  • фолиевая кислота
  • пектины
  • антоцианы
  • биофлавоноиды.

Также в ягоде содержится кумарин, который принимает участие в процессах свертываемости крови, и мелатонин, способствующий улучшению сна. Вишню рекомендуют есть при болезнях суставов, так как она усиливает действие препаратов подагры, растворяя кристаллы мочевой кислоты.

 

Вишня практически не вызывает аллергию, из-за чего эту ягоду одной из первых вводят в детский рацион. Она оказывает противовоспалительное действие, помогает снять симптомы простуды и нормализует психоэмоциональное состояние.

Высохший сок дерева вишни (клей) широко используют в приготовлении лекарственных средств, а из сухих листьев готовят отвар, полезный для больных гепатитом. Кроме того, вишня хорошо останавливает кровь. При травмах и кровотечениях применяют отвар из свежих листьев.

Вред вишни

Навредить вишня может только в том случае, если есть ее натощак: кислоты в составе ягоды могут раздражать слизистую желудка и зубную эмаль. С осторожностью стоит употреблять вишню страдающим от повышенной кислотности, язвы желудка, хронических заболеваний легких, сахарного диабета и ожирения.

Главное правило – есть вишню в нормальном количестве и питаться в целом сбалансировано! Тогда сочная ягода будет приносить вашему здоровью максимум пользы.

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