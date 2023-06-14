Открытие нового стипендиального проекта КШГУ – курс «Образование ради успеха украинцев»

Образование – едва ли не единственный механизм, что удерживает оккупированные общины, которые, по сути, стали виртуальными. Дети учатся онлайн, родители продолжают воспитывать поколения свободных украинцев. Как образованию стать главным фактором безоговорочной украинской идентичности? В КШГУ говорят – образование является основой национальной идентичности людей с деоккупированных, оккупированных и других территорий Украины. На сегодняшний день мы открыты к разным партнерствам. Мы готовы продолжать и считаем, что имеем стимул. Участие в проекте бесплатно для отобранных 30 стипендиатов благодаря инвестиционной компании BGV Group Management и украинской кофаундинговой ИТ-компании «Genesis». Ментором стала бывшая министр образования и науки Лилия Гриневич. На получение стипендии поступило более 400 мотивационных писем со всей Украины. В КШГУ уверены, что этот курс активирует процессы образовательного восстановления для реинтеграции потенциала нации.