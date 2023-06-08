Как очистить воду в домашних условиях: советы от Минздрава

Как загрязненную воду превратить в питьевую — рекомендации Минздрава

6 июня 2023 года российские военные создали катастрофу техногенного масштаба, взорвав Каховскую ГЭС. Поэтому в воде могут быть опасные для здоровья вещества. Минздрав предоставил рекомендации жителям, как снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях и загрязненную воду превратить в питьевую.

В Минагрополитики заявили о дефиците воды в трех областях: Херсонской, Запорожской и Днепропетровской. Это приведет к засухе: поля на юге уже в 2024 году могут превратиться в пустыню. Ожидается массовая гибель рыбы и фауны.

В Минздраве предупреждают, что химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, свалок могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной вследствие подрыва ГЭС страной-террористом. На местах уже работают специалисты Центра контроля и профилактики болезней (ЦКПХ) и пробы воды из водоемов, колодцев и т.д.

Больше по теме: Способы обеззараживания воды

Чтобы снизить риск возникновения инфекционных заболеваний на пораженных территориях, соблюдайте следующие правила:

Пейте только бутилированную или привозную воду.

Воду для приготовления пищи и хозяйственных нужд берите только из проверенных источников. Река или колодец во дворе – больше не проверенные источники воды. Как и водопровод, предназначен для технических целей.

Кипятите или дезинфицируйте другим способом воду, взятую для питья, мытья фруктов, ягод или посуды. Однако помните, что кипячение не лишает воду химического загрязнения!

Откажитесь от продуктов, подтопленных водой (даже от консервации).

Подвергайте все продукты термической обработке (варка, жарка, запекание).

Тщательно мойте руки с мылом.

Не одевайте одежду, которая была загрязнена во время подтопления, без предварительной стирки и дезинфекции.

В последующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом. В областях формируются запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.

«В случае если вы чувствуете боли в животе, рвоту, диарею, повышенную температуру тела и другие необычные симптомы, не прибегайте к самолечению – немедленно обращайтесь к врачу», – добавили в Минздраве.

Как загрязненную воду превратить в питьевую: инструкция от Минздрава

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ