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Что делать, если укусил клещ?

08.06.2023

Что делать при укусе клеща? Если вас укусил клещ, нужно обязательно удалить и убить его — чем раньше, тем лучше.  Читайте о первых действиях и профилактике после укуса клеща, которые могут спасти вам жизнь.

что делать если укусил клещ

Больше по теме: Как защитить себя от укусов клещей?

Что делать при укусе клеща в домашних условиях:

  1. Удаленных и найденных клещей нужно раздавливать. Если не уничтожить клеща, то самка может отложить потомство, находясь у вас дома. И в вашем жилье будет целая армия клещей. Они находят свою жертву по запаху и по теплу – клещи ползут за своей жертвой до 30 м, чтобы найти ее и укусить.
  2. Если клещ вас укусил, его нужно удалить. Желательно его удалять сразу же, потому что чем дольше он находится на коже, тем больше возбудителей он в нее посылает. Но удалять нужно по определенной технике.
  3. Можно удалять клеща пинцетом, но захват нужно делать ближе к головке, чтобы не разорвать тело клеща на части. Предварительно  обработайте пинцет спиртом.
  4. Чтобы правильно удалить клеща, используйте также обычную нить. Сперва обработайте кожу спиртом. Затем вокруг клеща проведите петлю. Петля должна плотно прилегать между клещом (по его лапками) и кожей человека. Дальше скручивайте концы ниточки и поднимайте вверх – так клещ извлечется вместе с головкой. После этого снова протрите место укуса спиртом.

Больше по теме: Как правильно извлечь клеща

Video: Что делать при укусе клеща: порядок действий

Что делать, если вас укусил клещ? Рассказываем алгоритм действий при укусе клеща. Что делать, как быстро проявляются симптомы и какой должна быть профилактика - читайте в нашем материале

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