Что делать при укусе клеща: порядок действий

Что делать, если укусил клещ?
08.06.2023
Что делать при укусе клеща? Если вас укусил клещ, нужно обязательно удалить и убить его — чем раньше, тем лучше. Читайте о первых действиях и профилактике после укуса клеща, которые могут спасти вам жизнь.
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Что делать при укусе клеща в домашних условиях:
- Удаленных и найденных клещей нужно раздавливать. Если не уничтожить клеща, то самка может отложить потомство, находясь у вас дома. И в вашем жилье будет целая армия клещей. Они находят свою жертву по запаху и по теплу – клещи ползут за своей жертвой до 30 м, чтобы найти ее и укусить.
- Если клещ вас укусил, его нужно удалить. Желательно его удалять сразу же, потому что чем дольше он находится на коже, тем больше возбудителей он в нее посылает. Но удалять нужно по определенной технике.
- Можно удалять клеща пинцетом, но захват нужно делать ближе к головке, чтобы не разорвать тело клеща на части. Предварительно обработайте пинцет спиртом.
- Чтобы правильно удалить клеща, используйте также обычную нить. Сперва обработайте кожу спиртом. Затем вокруг клеща проведите петлю. Петля должна плотно прилегать между клещом (по его лапками) и кожей человека. Дальше скручивайте концы ниточки и поднимайте вверх – так клещ извлечется вместе с головкой. После этого снова протрите место укуса спиртом.
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