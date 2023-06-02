Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Экс «Холостяк» Иракли Макацария стал отцом

02.06.2023

Сегодня, 2 июня, Иракли Макацария сообщил на своей странице в Instagram, что впервые стал отцом. Его 21-летняя жена Лиза Чичуа родила мальчика. Подробности — в материале STB.UA.

Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом

Герой шестого сезона романтического реалити «Холостяк» Иракли Макацария впервые стал отцом. Радостную новость грузинский бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram в Stories.

Отца встречают родственники и друзья у входа в роддом, а также радостно поздравляют с рождением сына. Ребенка назвали Giorgi (Гиорги). На видео заметно, что Иракли безгранично счастлив, более того, не сдерживает слез радости.

Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом
Редакция STB.UA поздравляет семью с рождением первенца!

Больше по теме: Какой сегодня праздник 2 июня

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом
Телеканал СТБ

Григорий Решетник о перипетиях участниц проекта «Холостяк», следующего главного героя и разводе Добрынина и Квитковой

 Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом
Телеканал СТБ

Тарас Цымбалюк встречается с бизнесвумен и экс-участницей проекта «Холостяк»

 Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом
Телеканал СТБ

Даша Квиткова и Никита Добрынин расстались

 Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом
Телеканал СТБ

Ведущий СТБ Григорий Решетник вместе с супругой основал семейный благотворительный фонд

 Робимо добро разом
Телеканал СТБ

Делаем добро вместе со звездами СТБ и Dobro.ua: истории, которые стоит поддержать

 Экс Холостяк Иракли Макацария стал отцом
Телеканал СТБ

Тарас Цымбалюк может стать новым участником проекта «Холостяк»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить