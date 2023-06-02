Экс «Холостяк» Иракли Макацария стал отцом

Сегодня, 2 июня, Иракли Макацария сообщил на своей странице в Instagram, что впервые стал отцом. Его 21-летняя жена Лиза Чичуа родила мальчика. Подробности — в материале STB.UA.

Герой шестого сезона романтического реалити «Холостяк» Иракли Макацария впервые стал отцом. Радостную новость грузинский бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram в Stories.

Отца встречают родственники и друзья у входа в роддом, а также радостно поздравляют с рождением сына. Ребенка назвали Giorgi (Гиорги). На видео заметно, что Иракли безгранично счастлив, более того, не сдерживает слез радости.



Редакция STB.UA поздравляет семью с рождением первенца!

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