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Троица 2023: когда в Украине и что нельзя делать

30.05.2023

Троица считается одним из главных христианских праздников. Как известно, православная церковь отмечает его на 50-й день после Пасхи, а католики и некоторые протестанты ― на 57-й день. Каждый год дата проведения Пасхи меняется, и так же переносится и дата празднования Троицы. Какого числа Троица в 2023 году? Об этом читайте в нашем материале.

Троица 2023: когда Троица в Украине

Что значит Троица у христиан

Троицу отмечают на 50-й день после воскрешенья Христа, так как на его апостолов сошел Святой Дух. Чествуют в этот день Отца, Сына и Святого Духа. После схождения святого духа на апостолов Христа, у них появились чудотворные способности, которые они потом использовали, когда несли христианство по миру. Официально праздник Пятидесятница или Троица возник в 381 году, когда его утвердили на Константинопольском Вселенском соборе ― Втором Вселенском соборе христианской церкви. В Киевскую Русь Троица пришла после крещения, и частично связана з местными традициями ― отсюда добавились элементы зелени и прочие атрибуты.

Когда празднуют Троицу 

В народе Троицу называют Зеленые святки или Пятидесятница в честь Святого Духа, ведь ее всегда празднуют на 50-десятый день после Пасхи. 2023 Воскресение Господне приходится на 16 апреля, а значит, Троицу украинцы будут праздновать 4 июня.

Троица 2023: когда Троица в Украине

Что можна делать в Троицу, а что нельзя делать

  • На Троицу нельзя делать тяжелую работу, если от этого не зависит жизнь человека.
  • На Троицу нельзя организовывать свадьбу ― максимум это может быть сватание.
  • Троица отмечается в период «Русалий» древних славян, и празднику передались некие традиции ― нельзя купаться в реках, ручьях, озерах, морях, океанах
  • На Троицу Ходят в церковь на праздничную литургию. От наших предков передалась традиция брать с собой свежую зелень и оставлять ее дома.
  • В Храме освящают свечи и зелень. Свечи из церкви зажигают дома.
  • Священнослужители освящают зелень и украшают нею храм.

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