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Мохито: топ-3 варианта приготовления от Дмитрия Шевченко

29.05.2023

Ничто не освежает в жару лучше чем мохито. Не даром это один из самых популярных летних коктейлей, без которого не обходится ни одна вечеринка. Приготовить мохито дома очень легко и просто. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы»  Дмитрий Шевченко подготовил рецепты вкусного мохито. 

Как приготовить мохито: топ-3 рецепта пошагово

Классический мохито

Ингредиенты:

  • 50 мл белого рома
  • 15 мл сахарного сиропа или сахара по вкусу
  • 100 мл содовой
  • 80 г лайма
  • несколько веточек мяты
  • 200 г льда

Способ приготовления:

  1. В стакан положить кусочки лайма и придавить их мадлером (если готовите с сахаром вместо сиропа — его нужно добавлять на этом этапе и давить с лаймом)
  2. Возьмите листочки мяты в одну руку и хлопните по ней второй рукой, добавьте мяту в стакан
  3. Наполнить стакан льдом (лучше дробленым)
  4. Добавить ром и сахарный сироп
  5. Долить до конца стакана содовой и аккуратно перемешать длинной ложкой
  6. Досыпать льда и украсить веточкой мяты и слайсом лайма

Как приготовить мохито: топ-3 рецепта пошагово

Клубничный мохито

Ингредиенты:

  • 50 мл белого рома
  • 120 г клубники
  • 15 мл клубничного сиропа
  • 100 мл содовой
  • 60 г лайма
  • несколько веточек мяты
  • 200 г дробленого льда

Способ приготовления:

  1. В стакан положить мяту, 3 дольки лайма, 5 ягод клубники и подавить мадлером
  2. Доверху стакана насыпать дробленый лед
  3. Налить клубничный сироп и белый ром
  4. Залить содовой доверху и аккуратно размешать длинной ложкой
  5. Досыпать льда и украсить веточкой мяты и клубникой

Как приготовить мохито: топ-3 рецепта пошагово

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Ягодный мохито

Ингредиенты:

  • 50 мл белого рома
  • 15 мл сахарного сиропа
  • 1 лайм
  • 100 мл содовой
  • 60 мл ягодный сок
  • свежая клубника, черника и малина
  • несколько веточек мяты
  • 200 г дробленого льда

Способ приготовления:

  1. Первым делом нужно приготовить ягодный сок. Для этого необходимо перебить блендером клубнику, чернику, малину с добавлением воды. Процедить через марлю или сито
  2. В стакан положить дольки лайма, листочки мяты, ягоды и подавить мадлером
  3. Добавить лед, налить ром, сахарный сироп, ягодный сок и содовую. Аккуратно перемешать длинной ложкой
  4. Добавить льда и украсить веточкой мяты и ягодами

Как приготовить мохито: топ-3 рецепта пошагово

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