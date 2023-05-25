Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

День Киева 2023: программа мероприятий и дата празднования

25.05.2023

Важно! Просим вас всегда быть осторожными и бдительными, не пренебрегать комендантским часом, а в случае воздушной тревоги — пройти в ближайшее укрытие!

Киев был стратегическим направлением для российских войск, однако наши защитники героически выстояли и уничтожили врага. Украина продолжает борьбу, доказывая миру, что является несокрушимой и сильной нацией. Традиционно в последние выходные мая празднуют день Киева! В 2023 году этот праздник выпадает на 28 мая. Многие уже вернулись в столицу, поэтому делимся программой мероприятий. Как будут праздновать День Киева 2023 и куда можно пойти — читайте в материале STB.UA.

День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий

Сейчас в Украине действует военное положение, поэтому массовых культурных мероприятий не планируется. Однако пройдут спектакли, концерты, экскурсии, которые киевляне и гости столицы могут посетить.

Больше по теме: Что посмотреть на Netflix в мае 2023: 10 премьер

Мероприятия в День Киева 2023 года

  • 27 и 28 мая: 6 бесплатных экскурсий по историческим районам — Контрактовой площади, Лукьяновке и Подолом. Зарегистрироваться можно на сайте КГГА.
  • 27 и 28 мая: в Музее истории Киева откроются выставки и организуют мастер-классы для детей.
  • 25-28 мая: в кинотеатре «Жовтень» состоится фотовыставка Сергея Ристенко.
  • 27 и 28 мая: в Музей Гончара приглашают на ярмарку народного искусства Билет – 50 грн. Мастер-классы можно посетить по предварительной регистрации.
  • 27 мая: Мистерия «Тіні забутих предків» от Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня».
  • 27 мая: «Украина-Италия» (музыка Н. Лысенко), в 15:00 в музее Николая Лысенко. В программе концерта – стихи украинских и итальянских поэтов на музыку композитора Николая Лысенко в исполнении тенора и баса. Стоимость билетов – 200 грн.
  • 27 мая: концерт «Рок-баллады в саду», в 19:00 в Ботаническом саду им. Гришка. Прозвучат самые популярные хиты Queen, Nirvana, Metallica, Beatles, Scorpions, AC/DC, The Rolling Stones, Pink Floyd и других знаменитых рок-музыкантов. Билеты – от 350 грн., вход в ботанический сад включен в стоимость.
  • 28 мая: Национальный музей истории Украины предлагает свою программу. Локация мастеров-реконструкторов старинных музыкальных инструментов, локация реконструкторов доспехов и одежды, концерт бандуристов, шоу от школы ирландского танца. Вход по стоимости входного билета в музей — 100 грн.
  • 28 мая: Киевский маркет. Всі.Свої приглашают на «Киевский маркет». Посетители смогут приобрести разнообразные суверниры, одежду, а также попробовать еду.
  • 28 мая: Концерт в Андреевской церкви. В День Киева концерт солистов Национального дома музыки продемонстрирует великолепие вокального творчества украинских композиторов, что излучает страсть и красоту, гармонично сочетает фольклорные влияния и европейский музыкальный язык.

Подробная концертная программа была опубликована на сайте Департамента культуры города Киева.

День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий

День Киева 

Впервые День Киева был организован в 1982 году, когда городу исполнилось 1500 лет. Это не государственный праздник, поэтому понедельник после него никогда не был выходным днем.

Больше по теме: Уход за гортензией дома: основные правила

Сколько лет Киеву в 2023 году

Историки полагают, что город был основан примерно в V-VI веке. Датой основания столицы принято считать 482 год. Ее выбрали, отталкиваясь от первого упоминания о городе, появившемся в летописи 882 года. Однако существуют и другие версии, согласно которым город считается еще более старым. Но если придерживаясь первой теории, то в 2023 году Киеву исполняется 1541 год.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
den-angela-denisa
Телеканал СТБ

Когда день ангела Дениса в 2023 году? Значение имени и поздравления в стихах

 День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 25 мая

 День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий
Телеканал СТБ

День филолога 2023: когда празднуют день филолога в Украине

 День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий
Телеканал СТБ

День славянской письменности и культуры 2023: что дали нам Кирилл и Мефодий?

 День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 24 мая

 День Киева 2023: дата празднования и программа мероприятий
Телеканал СТБ

Какой сегодня праздник 23 мая
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить