Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Работать, помогать и зажигать огонь в темное время — это уже стало обязанностью, говорят в Open Fire

24.05.2023

Верить в победу и неустанно работать! Отечественные компании уже сделали это своим долгом. А еще – зажигать огонь в темные времена – добавляют в компании Open Fire. Рассказывают, что с начала полномасштабного вторжения производство профессиональных грилей и печей не остановилось, а наоборот развивается еще сильнее, чтобы помогать украинскому ресторанному бизнесу.

Поддерживать украинский бизнес очень важно для всех нас. Благодаря тому, что компания Open Fire не останавливала свою работу – удалось помочь десяткам украинских бизнесов в сфере ХоРеКаВедь такому бизнесу необходимо помогать- рассказывают в компании, а именно в установке необходимого оборудования, в проектировании и обустройстве кухонь с нуля, проектировании, установке печок, грилей и мангалов.

Компания Open Fire гордится своими профессиональными мастерами и упорными рестораторами! Есть чем гордиться и в европейском масштабе, говорят в Open Fire. Свою уверенность в том, что оборудование носит собственный характер и стиль, пытаются донести и до европейских заказчиков. Так что популяризация украинских производителей как профессионалов своего дела – продолжается.

Video: Работать, помогать и зажигать огонь в темное время — это уже стало обязанностью, говорят в Open Fire


Поддерживать украинский бизнес очень важно всем нам. Благодаря тому, что компания Open Fire не останавливала свою работу

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить