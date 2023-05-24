Работать, помогать и зажигать огонь в темное время — это уже стало обязанностью, говорят в Open Fire

Верить в победу и неустанно работать! Отечественные компании уже сделали это своим долгом. А еще – зажигать огонь в темные времена – добавляют в компании Open Fire. Рассказывают, что с начала полномасштабного вторжения производство профессиональных грилей и печей не остановилось, а наоборот развивается еще сильнее, чтобы помогать украинскому ресторанному бизнесу.

Поддерживать украинский бизнес очень важно для всех нас. Благодаря тому, что компания Open Fire не останавливала свою работу – удалось помочь десяткам украинских бизнесов в сфере ХоРеКаВедь такому бизнесу необходимо помогать- рассказывают в компании, а именно в установке необходимого оборудования, в проектировании и обустройстве кухонь с нуля, проектировании, установке печок, грилей и мангалов.

Компания Open Fire гордится своими профессиональными мастерами и упорными рестораторами! Есть чем гордиться и в европейском масштабе, говорят в Open Fire. Свою уверенность в том, что оборудование носит собственный характер и стиль, пытаются донести и до европейских заказчиков. Так что популяризация украинских производителей как профессионалов своего дела – продолжается.