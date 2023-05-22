22 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 22 мая

22 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько важных праздников и среди них Международный день биологического разнообразия. Кроме того, 22 мая чествуют Николая Чудотворца. Какие праздники 22 мая, что можно делать и чего нельзя, читайте в материале.

Больше на тему: Какой сегодня праздник 21 мая

22 мая ― праздники:

Международный день биологического разнообразия;

Всемирный день готов;

День Шерлока Холмса.

Международный день биологического разнообразия отмечается 22 мая ежегодно с 2000 года по инициативе ООН. Целью праздника является привлечение внимания к сохранению биологического разнообразия на генетическом, видовом, экосистемном уровнях. По словам ученых, каждый час на земле исчезают 3 вида живых организмов, то есть почти 30 тысяч в год. А сокращение видов и уменьшение разнообразия жизни приводит к деградации и кризису. Результатом может стать разорение земель, ухудшение условий жизни, сокращение биосферы. Около 60% экологических систем деградирует или используется бездумно, что приводит к потере биологического разнообразия и приводит к тяжелым последствиям.

Всемирный день готов посвящен субкультуре, а не племени, которое переселилось в Западную Европу в начале н.э. Британский диджей Cruel Britannia в 2009 году организовал дневную программу готической музыки на радио BBC Radio 6 Music и способствовал созданию Дня гота 22 мая. Говорят, что цель праздника ― популяризация субкультуры готов, их музыки и большее понимание людей с другими вкусами.

День Шерлока Холмса отмечают 22 мая. Это специфический праздник, поскольку 22 мая 1859 родился писатель Артур Конан Дойл, создавший образ Шерлока Холмса. А вдохновил его хирург Джозеф Белл, работавший в Королевской больнице Эдинбурга. Говорят, будто Джозеф Белл делал общие выводы из мельчайших деталей и многое мог рассказать о человеке, лишь немного пообщавшись с ним. Шерлок Холмс стал культовым персонажем и идеальным сыщиком. Писатель до смерти продолжал историю о Шерлоке и выпустил 60 рассказов о его делах.

22 мая ― церковные праздники

Перенесение мощей святого Николая. В Украине ежегодно 22 мая празднуют Перенесение мощей святого Николая или Николая Весеннего. Это религиозный и народный праздник восточных славян, в меньшей степени, южных славян, молдован и румын. У католиков этот день не имеет такого значения, как у православных. Как и большинство праздников Киевской Руси, Николай Весенний перекликается с народными традиционными праздниками, связанными с работой в поле, садоводством и сменой сезонов. Праздник введен в честь переноса мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских (современная Турция) в Бари, на итальянском полуострове, чтобы спасти от турок, преследовавших христиан и разрушавших их храмы и святыни. Они и сейчас хранятся там, в построенном вокруг монастыре. Для украинцев Николай Чудотворец был едва не самым уважаемым святым. Его считают защитником детей, моряков, рыбаков и всех, кто путешествует по морю. В Украине Святого Николая Чудотворца чествуют 22 мая и 19 декабря ― дважды в год.

Больше по теме: Гороскоп на 22 мая от экстрасенсов СТБ

22 мая ― день ангела

Сегодня, 22 мая, свои именины или день ангела празднуют Иосиф, Николай, Дмитрий, Василий, Симеон, Эмиль, Елена, Юлия, Роман, Ян.

22 мая ― народные приметы и традиции:

Начинается сезон активной работы в поле.

На Николая Чудотворца начинали сеять гречку и стричь овец.

Наши предки заметили, что в этот день ожидается дождь.

На Николая Весеннего впервые в поле выводили пасти коней.

На следующий день после Николая идет дождь – лето будет дождливым и холодным.

22 мая ― что можно делать и чего нельзя:

Нельзя стричься на Николая Чудотворца. В этот день был запрет брать в руки ножницы.

Нельзя есть мясо, особенно конину.

Нельзя бездельничать и тратить лишние деньги на ненужные вещи.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ