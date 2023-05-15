Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

15.05.2023

14 мая Украина отметила один из важнейших семейных праздников – День матери. С благодарностью всем украинским мамам, кто ждет своих сыновей и дочерей и прилагают усилия к приближению победы, телеканал СТБ подготовил фотовыставку-посвящение украинкам, которые рождают во время большой войны. Фото смотрите в материале STB.UA, а также на выставке в ТРЦ Gulliver, которая продлится до 21 мая.

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Они те, кто заглушил собственным сердцебиением звуки взрывов для своих малышей.

Те, кто пел колыбельные, когда за окном выли сирены. Кто согревал маленькие жизни своим светом и теплом во время полных блекаутов. И создавал им безопасность силой своей любви — в укрытиях, в оккупации, дома или на чужой земле. Они стали щитом для своих маленьких детей, поверив в чужих взрослых детей из ВСУ. Они — мамы, которые во время Великой войны рожают новых украинцев, чтобы наша жизнь продолжалась.

Больше по теме: Фильм-посвящение ко Дню матери «Мадонна. Жизнь продолжается» от 14.05.2023

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»:

Военный медик Марьяна Мамонова

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Певица Светлана Тарабарова

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Ведущая канала ICTV Виктория Сеник

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Промодиректор телеканала СТБ Лидия Панькив

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Журналистка Елена Лунькова

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Певица Мариетта

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Военный психолог Виктория Кравченко

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Адвокат Светлана Мицкевич

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Менеджер Анна Тимченко

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Продюсер Ольга Шпачук

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Напомним, вы можете посмотреть экспозиции фотопроекта-посвящения «Мадонна. Життя триває» в торгово-развлекательном центре Gulliver. Особая локация в сердце столицы, где сегодня создаются смыслы.

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

Выставка продлится до 21 мая, с 10:00 до 22:00 на втором этаже ТРЦ.

Вход свободный.

Истории несокрушимых героинь проекта-посвящения можно найти в спецтеме на сайте Вікна или по кьюар-коду, расположенному рядом с постерами героини на месте экспозиции.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить