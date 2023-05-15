Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»
14 мая Украина отметила один из важнейших семейных праздников – День матери. С благодарностью всем украинским мамам, кто ждет своих сыновей и дочерей и прилагают усилия к приближению победы, телеканал СТБ подготовил фотовыставку-посвящение украинкам, которые рождают во время большой войны. Фото смотрите в материале STB.UA, а также на выставке в ТРЦ Gulliver, которая продлится до 21 мая.
Они те, кто заглушил собственным сердцебиением звуки взрывов для своих малышей.
Те, кто пел колыбельные, когда за окном выли сирены. Кто согревал маленькие жизни своим светом и теплом во время полных блекаутов. И создавал им безопасность силой своей любви — в укрытиях, в оккупации, дома или на чужой земле. Они стали щитом для своих маленьких детей, поверив в чужих взрослых детей из ВСУ. Они — мамы, которые во время Великой войны рожают новых украинцев, чтобы наша жизнь продолжалась.
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Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»:
Военный медик Марьяна Мамонова
Певица Светлана Тарабарова
Ведущая канала ICTV Виктория Сеник
Промодиректор телеканала СТБ Лидия Панькив
Журналистка Елена Лунькова
Певица Мариетта
Военный психолог Виктория Кравченко
Адвокат Светлана Мицкевич
Менеджер Анна Тимченко
Продюсер Ольга Шпачук
Напомним, вы можете посмотреть экспозиции фотопроекта-посвящения «Мадонна. Життя триває» в торгово-развлекательном центре Gulliver. Особая локация в сердце столицы, где сегодня создаются смыслы.
Выставка продлится до 21 мая, с 10:00 до 22:00 на втором этаже ТРЦ.
Вход свободный.
Истории несокрушимых героинь проекта-посвящения можно найти в спецтеме на сайте Вікна или по кьюар-коду, расположенному рядом с постерами героини на месте экспозиции.
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