Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»

14 мая Украина отметила один из важнейших семейных праздников – День матери. С благодарностью всем украинским мамам, кто ждет своих сыновей и дочерей и прилагают усилия к приближению победы, телеканал СТБ подготовил фотовыставку-посвящение украинкам, которые рождают во время большой войны. Фото смотрите в материале STB.UA, а также на выставке в ТРЦ Gulliver, которая продлится до 21 мая.

Они те, кто заглушил собственным сердцебиением звуки взрывов для своих малышей.

Те, кто пел колыбельные, когда за окном выли сирены. Кто согревал маленькие жизни своим светом и теплом во время полных блекаутов. И создавал им безопасность силой своей любви — в укрытиях, в оккупации, дома или на чужой земле. Они стали щитом для своих маленьких детей, поверив в чужих взрослых детей из ВСУ. Они — мамы, которые во время Великой войны рожают новых украинцев, чтобы наша жизнь продолжалась.

Больше по теме: Фильм-посвящение ко Дню матери «Мадонна. Жизнь продолжается» от 14.05.2023

Героини фотопроекта «Мадонна. Життя триває»:

Военный медик Марьяна Мамонова

Певица Светлана Тарабарова

Ведущая канала ICTV Виктория Сеник

Промодиректор телеканала СТБ Лидия Панькив

Журналистка Елена Лунькова

Певица Мариетта

Военный психолог Виктория Кравченко

Адвокат Светлана Мицкевич

Менеджер Анна Тимченко

Продюсер Ольга Шпачук

Напомним, вы можете посмотреть экспозиции фотопроекта-посвящения «Мадонна. Життя триває» в торгово-развлекательном центре Gulliver. Особая локация в сердце столицы, где сегодня создаются смыслы.

Выставка продлится до 21 мая, с 10:00 до 22:00 на втором этаже ТРЦ.

Вход свободный.

Истории несокрушимых героинь проекта-посвящения можно найти в спецтеме на сайте Вікна или по кьюар-коду, расположенному рядом с постерами героини на месте экспозиции.

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