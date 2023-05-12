12 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 12 мая

12 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День вступления Украины в ЮНЕСКО. Кроме того, 12 мая чествуют преподобного Мемнона Чудотворца. Какие праздники 12 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

12 мая ― праздники:

Всемирный день медсестер;

Международный день предотвращения синдрома хронической усталости;

День одометра или спидометра;

День вступления Украины в ЮНЕСКО.

Всемирный день медсестер отмечают ежегодно 12 мая с 1965 года. Первое предложение о праздновании Дня медсестер вынесли еще в 1953 году. В 1975 году ICN принял решение праздновать 12 мая, в день рождения Флоренс Найтингейл, одной из основательниц службы сестер милосердия. К празднику ежегодно готовят материалы для конференций и для просвещения людей о вкладе медсестер. Министерство здравоохранения и Ассоциации медицинских сестер Украины добилось, чтобы Всемирный день медицинской сестры в нашей стране праздновали с 1997 года.

Международный день предотвращения синдрома хронической усталости отмечают 12 мая ежегодно с 2010 года. По некоторым данным, дата выбрана в связи с деятельностью службы сестер милосердия. В 1938 году американские врачи описали болезнь, похожую на полиомиелит, но позже ее назвали «миалгичным энцефаломиелитом». Только в 1988 году выделили термин «синдром хронической усталости». Считается, что он поражает людей 25-49 лет и связана с вирусом Эпштейна-Барра. Лечение синдрома хронической усталости ― физкультура, режим дня и питания, курс витаминов для восстановления организма. С 2010 года врачи и ученые добились, чтобы в мире больше говорили о заболевании и его последствиях.

День одометра или спидометра отмечается ежегодно с 12 мая. Он был изобретен Уильямом Клейтоном в 1847 году. Одометр, одограф или спидометр показывает преодоленное расстояние. Первый автомобильный одометр был изобретен в 1903 году. Он был запатентован как «Автометр».

16 ноября 1945 г. был подписан Устав ЮНЕСКО и началась подготовка к проведению первой конференции. Первая сессия генеральной конференции ЮНЕСКО прошла в Париже с 19 ноября по 10 декабря 1946 года. Тогда к ней присоединились представители 30 государств. 12 мая 1954 г. Украина стала членом ЮНЕСКО после того, как 21 апреля того же года в эту организацию вступил СССР. Поэтому в Украине 12 мая празднуют День вступления Украины в ЮНЕСКО. ЮНЕСКО ― правопреемница Лиги наций в вопросах сохранения культурного наследия, членами которой была развернута работа по сохранению культурных ценностей Украины. К тому же ЮНЕСКО отметила много важных для Украины дат, как 150-летие со дня рождения Тараса Шевченко, 250-летие со дня рождения Григория Сковороды, 1500-летие со дня основания Киева. Множество объектов украинской культуры находится под охраной ЮНЕСКО, и наше сотрудничество ежегодно становится успешней.

12 мая ― церковные праздники:

пpеподобного Мемнона Чудотворца;

святого Василия, епископа Захолмского.

Мемнон Чудотворец с юности жил в пустыне, много постился и молился. Он стал священником, а потом дослужился до игумена монастыря. Как утверждают церковные источники, он получил дар предвидения благодаря своему благочестию. Также он молитвами творил чудеса ― по его молитвам пропала саранча, в пустыне открылся источник с водой. И он изгонял злых духов. Чествуют Мемнона Чудотворца 12 мая.

Василия Острожского причислили к святым и почитают 12 мая в Черногории. Не путать с праздником Василия в Украине 14 января.

12 мая ― День ангела

Если сегодня кто-то собирается креститься по православному обряду, то может получить такое крещенное имя: Арсений, Артемий (Артема), Василий, Иван, Магн, Мемнон, Персида, Родопиан, Руфь, Фавмасий, Федот, Феогний (Феогнид), Феост, Филимон.

12 мая ― народные приметы и традиции:

В этот день чествуют Девять мучеников. Люди верят, что святые помогают преодолеть телесные болезни и различные эпидемии, поэтому сегодня молитвы обращают к ним;

Рожденным 12 мая обещают нелегкую жизнь, но много свершений и испытаний.

12 мая ― что можно и чего нельзя делать:

Сегодня нельзя злословить, желать болезни и смерти другим ― это может вернуться вам;

Если людей беспокоили болезни, они шли в церковь молиться об исцелении;

Запрещено шуметь, ругаться, чрезмерно веселиться.

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