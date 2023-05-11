11 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 11 мая

11 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников и среди них День праздника желудка. Кроме того, 11 мая чествуют святителя Кирилла. Какие праздники 11 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

11 мая ― праздники:

День праздника желудка, или Национальный день, когда можно есть то, что хочется;

В США 11 мая люди могут позволить себе есть, что хочется ― в День праздника желудка. Считается, что основателем праздника разрешенного чревоугодия был актер Томас Рой. В западной культуре в больше мере, нежели в восточной, принято следить за своим питанием и диетой, в понимании рациона. Часто люди избегают определенных продуктов, чтобы уберечь организм от холестерина, глютена и т.д. 11 мая в шутку решили «разрешить» себя побаловать вкусненьким ― ведь, хоть раз в году это можно сделать?

11 мая ― Церковные праздники

День святителя Кирилла позволяет почитать христианского священника архиепископа Александрийского, которого считают создателем христологической доктрины. Он жил якобы в 4-5 веке, 32 года был епископом Александрийским. Якобы ранее он нашел скит святого Макария в Нитрийских горах, в котором после пробыл 6 лет. Кирилл написал много работ, важных для христиан. Например, Толкование на Евангелие от Луки, от Иоанна, Послания апостола Павла к Коринфянам и Евреям. Умер он в 444 году.

11 мая ― День ангела

Если 11 мая совершить обряд крещения по восточно-христианскому обряду, то можно получить такое крещеное имя: Максим, Максима, Кирилл, Виталий, Виталия, Виталина.

11 мая ― народные приметы и традиции:

Если ночь звездная и теплая, значит, по осени созреет щедрый урожай;

Днем тепло и солнечно, а ночь ясная ― год будет богатый.

11 мая ― что можно и что нельзя делать:

Нельзя состригать ногти маленьким детям и новорожденным;

Если проколоть уши ― будете плохо слышать.

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