10 мая: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник 10 мая

10 мая в Украине и во всем мире отмечают несколько общественно важных праздников, а также День ветряных мельниц. Кроме того, 10 мая ― церковный праздник Симеона родственника Господнего. Какие праздники 10 мая, что можно делать и чего нельзя ― читайте в материале.

10 мая ― праздники

Всемирный день движения для здоровья. Ежегодная глобальная инициатива Всемирный день движения для здоровья финансируется ВОЗ с широким привлечением общественных организаций. Праздник был введен в субботу 10 мая 2003 года, а инициаторами создания стали государства-члены ВОЗ.

День ветряных мельниц распространился по миру из Нидерландов. В Средневековье, технику создания ветряных мельниц европейцы позаимствовали из Малой Азии, у персов. Они отыграли большую роль в возрастании экономического и технического потенциала Европы. С 19 века их начали вытеснять более эффективные, но менее экологические изобретения. День ветряных мельниц же напоминает об энергии ветра, о неисчерпаемых экологически чистых источниках энергии.

10 мая ― церковные праздники

10 мая 2023 года (по старому стилю — 27 апреля) православные чествуют апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского, епископа и «сродника Господнего» по плоти. Симеон Иерусалимский был племянником Иосифа Обручника. Уже взрослым он стал свидетелем чудес, которые творил Иисус. Симеон отбросил язычество и пожелал стать последователем Христа. Впоследствии он стал одним из 70 апостолов Христа.

Симеона даже выбрали епископом Иерусалима и 40 лет он направлял паству, прежде чем в 107 году на него поступил донос, якобы он наследник царя Давида и угрожает цезарю.

Римский правитель Аттик приказал арестовать епископа, подвергнуть пыткам и казнить. В христианских писаниях утверждается, что Симеону было 120 лет, когда его распяли на кресте.

10 мая ― День ангела

Сегодня христиане восточного обряда могут дать при крестинах такие имена навовозверовавшим: Георгий, Семен, Егор, Иван, Николай, Павел, Петр, Сергей, Анастасия, Мария.

10 мая ― народные приметы и традиции:

Иногда день Симеона называют Семен-ранопашец, так как поля и огороды не стоят без дела, и приходится рано вставать и успеть сделать многое на полях;

С 10 мая можно сажать и сеять;

Если 10 мая будет дождь ― урожай будет щедр;

Если утром и вечером 10 мая небо чистое, а днем видны кучевые облака ― вероятны морозы в ближайшее время.

10 мая ― что можно и чего нельзя делать:

Если 10 мая смотреть на драку, то битым будешь;

Не следует принимать дома незнакомых людей. Считается, что вместе с ними в жилье может проникнуть нечистая сила.

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