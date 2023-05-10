Ивана Купала 2023: когда Ивана Купала в Украине

Ивана Купала 2023: когда праздник в Украине и будет ли выходной

Ивана Купала ― древний славянский и украинский праздник. Когда-то это была одна из главных и мистических ночей Русалий у славян. Сейчас же праздник связан с христианскими святыми Агриппиной и Иоанном Крестителем. Когда Ивана Купала в Украине? Редакция STB.UA рассказывает, будет ли выходной на Купала и что можно и чего нельзя делать в этот праздник.

Когда Ивана Купала 2023 в Украине

Ивана Купала ― традиционный славянский праздник, существовавший задолго до крещения Киевской Руси. Купала входил в ежегодные русалии, которые начинались со дня солнцестояния в июне. Последний день ― Горпина Купальница приходилась на 6 июля, а Купала начинался после обеда и продолжался всю ночь.

После крещения Киевской Руси праздники были подстроены под христианские, и 6 июля отмечают Агриппины Римской, а 7 июля ― Рождество Иоанна Крестителя. А под влиянием этих праздников Купала стало Ивана Купала.

Поэтому, Ивана Купала традиционно празднуют 7 июля.

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Ивана Купала ― будет ли выходной в 2023 году

На Ивана Купала никогда не выделялся выходной на государственном уровне. Поэтому участникам ночных гуляний необходимо было распределять свое время так, чтобы выйти на работу 7 июля, если это не суббота или воскресенье. В 2023 году Ивана Купала точно не будет выходным, поскольку украинское правительство приняло решение об отмене дополнительных выходных на 2023 год в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину.

А празднование Купала придется отложить до окончания войны, поскольку в Украине действует комендантский час.

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